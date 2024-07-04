🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля🔹
В Монреале
- Фестиваль MONTRÉAL COMPÈTEMENT CiRQUE: С 4 по 14 июля Монреаль превращается в огромную цирковую сцену под открытым небом. На улицах, тротуарах и парках центра города проходят зрелищные выступления цирковых артистов со всего мира. Это событие привлекает тысячи зрителей и поддерживается правительством Квебека, которое выделило $3,969,300 на его проведение.
- Дорожные работы: Mobilité Montréal предупреждает водителей о предстоящих препятствиях на дорогах. В ночь с пятницы на субботу будут проводиться работы на восточной трассе A-10, недалеко от Иль-де-Сёр, а в выходные дни на шоссе 30 в Богарнуа и Сен-Констане.
- Рост популярности велосипедов: Велосипеды занимают на улицах Монреаля больше места, чем когда-либо. Услуга проката велосипедов BIXI переживает успех быстрого роста, что способствует улучшению экологической обстановки в городе.
- Пешеходная зона на площади Сен-Юбер: Запущена первая летняя пешеходная зона, которая будет действовать до 25 августа. Зона становится пешеходной по всей длине между улицами де Бельшасс и Жан-Талон Эст.
- Фестиваль Grand Splash: Около ста человек прыгнули в реку в Старом порту Монреаля во время традиционного фестиваля Grand Splash. Это мероприятие направлено на привлечение внимания чиновников к необходимости предоставления нового доступа к купанию в Монреале.
- Дорожная авария в Лавале: Полиция Лаваля разыскивает свидетелей аварии, в результате которой три человека погибли и трое получили ранения на шоссе 335 недалеко от улицы Сен-Санс в прошлую пятницу.
В Квебеке
- Арест тренера по конному спорту: 31-летний Дориан Эскалон обвинен в заманивании детей и сексуальной эксплуатации. Он был арестован в Эстри.
- Забастовка в зоопарке Грэнби: Члены профсоюза зоопарка объявили десятидневную забастовку, требуя улучшения условий труда.
- Жилищный кризис: С 1 июля 2024 года более 1600 семей в Квебеке ищут жилье. Это связано с нехваткой доступного жилья в провинции.
- Рост банкротств: Количество дел о банкротстве растет уже как минимум год. Финансовая подушка, созданная в начале пандемии, растаяла для многих жителей Квебека, которые сейчас с трудом сводят концы с концами.
- Взлом и кража в Сен-Жан-сюр-Ришелье: Департамент полиции расследует взлом и кражу, совершенные в ночь со среды 3 июля на четверг 4 июля в ресторане Tim Hortons.
- Смертельный наезд в Коуэнсвилле: 42-летний мужчина скончался после наезда на него автомобиля сотрудника экоцентра, расположенного на улице Ранг-Сент-Джозеф в Эстри.
- Лесные пожары: Общество защиты лесов от пожаров (SOPFEU) сообщает, что в июне стало меньше лесных пожаров, несмотря на молнии на северном берегу.
В Канаде
- Судебный процесс Пэта Кинга: Судебный процесс по уголовному делу организатора “Конвоя свободы” Пэта Кинга был отложен сегодня утром без рассмотрения дела.
- Инвестиции в полупроводники: Правительство Канады объявило об инвестициях в размере $120 миллионов в производство и маркетинг полупроводников, что должно способствовать развитию высокотехнологичной отрасли.
- Долги домохозяйств: По данным Desjardins, канадские домохозяйства накопили третий по величине долг в мире, что вызывает обеспокоенность экономистов.
- Соглашение с коренными народами: Правительство Канады и коренные народы Микмак на острове Принца Эдуарда заключили соглашение о превращении нетронутой цепи островов, имеющих священное культурное значение, в национальный парк-заповедник.
- Центр донорства плазмы: Компания Drumlin Plasma Inc., мировой поставщик плазмы для производителей клинической диагностической продукции, открыла новый центр донорства плазмы в центре Галифакса.
- Злоупотребления программами для иностранных студентов: Министерство иммиграции Канады обнародует список учебных заведений, которые злоупотребляют программами для иностранных студентов.
- Бойкот магазинов Loblaw: Бойкот, инициированный в мае 2024 года в ответ на рост цен на продукты питания и высокие прибыли компании, набирает обороты и продлен на неопределенный срок.
В России
- Контракты с армией: В этом году контракты с российской армией заключили около 190 тысяч человек, заявил Медведев.
- Автомобили для чиновников: Минпромторг добавил в список автомобилей для чиновников марки Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».
- Ношение никаба: Муфтии Северного Кавказа считают, что ношение никаба вредит мусульманам в РФ.
- Арест полковника ВДВ: Контрразведка ФСБ задержала полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве.
- Запреты для сотрудников ФСО: Сотрудникам ФСО, охраняющим Путина, запретят общаться с иностранцами и иметь счета за границей. Запрет также будет распространяться на их супругов и несовершеннолетних детей.
- Задержание владельцев хостелов: Во Владивостоке задержаны владельцы двух хостелов за незаконную легализацию мигрантов.
- Производство ракет: Россия готова максимально быстро возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В мире
- Уилл Смит и выборы в США: Актёр Уилл Смит раскритиковал Байдена и заявил о намерении голосовать за Трампа.
- Избиение представителя кабмина Франции: Представителя кабмина Франции Тевено и членов ее команды избили перед выборами.
- Демонтаж построек в Финляндии: В Финляндии начинается демонтаж построек, оставшихся после отказа от совместной с «Росатомом» АЭС.
- Ужесточение правил въезда в Финляндию: С 1 сентября могут ужесточить правила въезда в страну. Среди причин, по которым будут отказывать, – предоставление ложной информации, нерегулярное пребывание, незаконная работа в Финляндии и брак по расчету.
- Призыв Си Цзиньпина: Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными.
- Запрет на въезд в Чехию: Чехия перестала принимать россиян с паспортами без биометрии.
- Смерть Марти Павелича: В Флауэр-Маунд, штат Техас, скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марти Павелич в возрасте 96 лет.
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