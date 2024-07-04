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Новости Новости дня Делового Монреаля за 04 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 04 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 4, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 33 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля🔹

В Монреале

  • Фестиваль MONTRÉAL COMPÈTEMENT CiRQUE: С 4 по 14 июля Монреаль превращается в огромную цирковую сцену под открытым небом. На улицах, тротуарах и парках центра города проходят зрелищные выступления цирковых артистов со всего мира. Это событие привлекает тысячи зрителей и поддерживается правительством Квебека, которое выделило $3,969,300 на его проведение.
  • Дорожные работы: Mobilité Montréal предупреждает водителей о предстоящих препятствиях на дорогах. В ночь с пятницы на субботу будут проводиться работы на восточной трассе A-10, недалеко от Иль-де-Сёр, а в выходные дни на шоссе 30 в Богарнуа и Сен-Констане.
  • Рост популярности велосипедов: Велосипеды занимают на улицах Монреаля больше места, чем когда-либо. Услуга проката велосипедов BIXI переживает успех быстрого роста, что способствует улучшению экологической обстановки в городе.
  • Пешеходная зона на площади Сен-Юбер: Запущена первая летняя пешеходная зона, которая будет действовать до 25 августа. Зона становится пешеходной по всей длине между улицами де Бельшасс и Жан-Талон Эст.
  • Фестиваль Grand Splash: Около ста человек прыгнули в реку в Старом порту Монреаля во время традиционного фестиваля Grand Splash. Это мероприятие направлено на привлечение внимания чиновников к необходимости предоставления нового доступа к купанию в Монреале.
  • Дорожная авария в Лавале: Полиция Лаваля разыскивает свидетелей аварии, в результате которой три человека погибли и трое получили ранения на шоссе 335 недалеко от улицы Сен-Санс в прошлую пятницу.

В Квебеке

  • Арест тренера по конному спорту: 31-летний Дориан Эскалон обвинен в заманивании детей и сексуальной эксплуатации. Он был арестован в Эстри.
  • Забастовка в зоопарке Грэнби: Члены профсоюза зоопарка объявили десятидневную забастовку, требуя улучшения условий труда.
  • Жилищный кризис: С 1 июля 2024 года более 1600 семей в Квебеке ищут жилье. Это связано с нехваткой доступного жилья в провинции.
  • Рост банкротств: Количество дел о банкротстве растет уже как минимум год. Финансовая подушка, созданная в начале пандемии, растаяла для многих жителей Квебека, которые сейчас с трудом сводят концы с концами.
  • Взлом и кража в Сен-Жан-сюр-Ришелье: Департамент полиции расследует взлом и кражу, совершенные в ночь со среды 3 июля на четверг 4 июля в ресторане Tim Hortons.
  • Смертельный наезд в Коуэнсвилле: 42-летний мужчина скончался после наезда на него автомобиля сотрудника экоцентра, расположенного на улице Ранг-Сент-Джозеф в Эстри.
  • Лесные пожары: Общество защиты лесов от пожаров (SOPFEU) сообщает, что в июне стало меньше лесных пожаров, несмотря на молнии на северном берегу.

В Канаде

  • Судебный процесс Пэта Кинга: Судебный процесс по уголовному делу организатора “Конвоя свободы” Пэта Кинга был отложен сегодня утром без рассмотрения дела.
  • Инвестиции в полупроводники: Правительство Канады объявило об инвестициях в размере $120 миллионов в производство и маркетинг полупроводников, что должно способствовать развитию высокотехнологичной отрасли.
  • Долги домохозяйств: По данным Desjardins, канадские домохозяйства накопили третий по величине долг в мире, что вызывает обеспокоенность экономистов.
  • Соглашение с коренными народами: Правительство Канады и коренные народы Микмак на острове Принца Эдуарда заключили соглашение о превращении нетронутой цепи островов, имеющих священное культурное значение, в национальный парк-заповедник.
  • Центр донорства плазмы: Компания Drumlin Plasma Inc., мировой поставщик плазмы для производителей клинической диагностической продукции, открыла новый центр донорства плазмы в центре Галифакса.
  • Злоупотребления программами для иностранных студентов: Министерство иммиграции Канады обнародует список учебных заведений, которые злоупотребляют программами для иностранных студентов.
  • Бойкот магазинов Loblaw: Бойкот, инициированный в мае 2024 года в ответ на рост цен на продукты питания и высокие прибыли компании, набирает обороты и продлен на неопределенный срок.

В России

  • Контракты с армией: В этом году контракты с российской армией заключили около 190 тысяч человек, заявил Медведев.
  • Автомобили для чиновников: Минпромторг добавил в список автомобилей для чиновников марки Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».
  • Ношение никаба: Муфтии Северного Кавказа считают, что ношение никаба вредит мусульманам в РФ.
  • Арест полковника ВДВ: Контрразведка ФСБ задержала полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве.
  • Запреты для сотрудников ФСО: Сотрудникам ФСО, охраняющим Путина, запретят общаться с иностранцами и иметь счета за границей. Запрет также будет распространяться на их супругов и несовершеннолетних детей.
  • Задержание владельцев хостелов: Во Владивостоке задержаны владельцы двух хостелов за незаконную легализацию мигрантов.
  • Производство ракет: Россия готова максимально быстро возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В мире

  • Уилл Смит и выборы в США: Актёр Уилл Смит раскритиковал Байдена и заявил о намерении голосовать за Трампа.
  • Избиение представителя кабмина Франции: Представителя кабмина Франции Тевено и членов ее команды избили перед выборами.
  • Демонтаж построек в Финляндии: В Финляндии начинается демонтаж построек, оставшихся после отказа от совместной с «Росатомом» АЭС.
  • Ужесточение правил въезда в Финляндию: С 1 сентября могут ужесточить правила въезда в страну. Среди причин, по которым будут отказывать, – предоставление ложной информации, нерегулярное пребывание, незаконная работа в Финляндии и брак по расчету.
  • Призыв Си Цзиньпина: Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными.
  • Запрет на въезд в Чехию: Чехия перестала принимать россиян с паспортами без биометрии.
  • Смерть Марти Павелича: В Флауэр-Маунд, штат Техас, скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марти Павелич в возрасте 96 лет.

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