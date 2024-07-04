Канадский ВВП находится на пути к росту, слабость связана с рынком жилья

Согласно данным, опубликованным на этой неделе, экономика Канады может оказаться сильнее, чем ожидалось. Данные Статистического управления Канады (Statscan) показывают, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в апреле.

Несмотря на то, что предварительные данные указывают на замедление роста в мае, объем производства по-прежнему будет превышать ожидания центрального банка. Наибольшая слабость наблюдается лишь в нескольких секторах, включая жилищный сектор, который тормозит рост, несмотря на усиление государственного стимулирования.

Согласно последнему отчету, объем производства в Канаде значительно вырос. Реальный ВВП вырос на 0,3% в апреле, что соответствует предварительной оценке месяцем ранее. Предварительные данные за май были не такими надежными и составили 0,1%, но даже этого было бы достаточно, чтобы подтвердить подъем в экономике центральным банком.

По итогам двух месяцев во втором квартале ожидается рост почти на 2% в годовом исчислении, написал Дуглас Портер, главный экономист BMO.

Реальный экономический рост в 2024 году пока составляет 1% в год. “Это ни в коем случае не рецессия, но она также довольно мягкая, особенно в свете роста населения более чем на 3%”, – пояснил он.

Слабость последних данных была почти полностью обусловлена замедлением темпов роста жилищного строительства. Политики, вкладывающие десятки миллиардов долларов в стимулирование жилищного строительства, добились эффекта, противоположного желаемому, — повышения цен и сохранения неэффективности затрат.

Экономическая картина Канады в эти дни расплывчата, особенно для тех, кто хочет получить представление о том, когда произойдет следующее снижение процентной ставки. Более высокий, чем ожидалось, рост реального ВВП следует за ускорением основных показателей потребительских цен, что свидетельствует, что спрос далеко не умер.

Безработица растет, но это не из—за того, что в стране сокращается количество рабочих мест – в Канаде за последние несколько лет занятость росла довольно высокими темпами. Проблема в том, что быстрый рост населения привел к тому, что число работников увеличилось в 3 раза быстрее, чем количество новых рабочих мест.

Ни один из этих факторов не может повлиять на снижение процентных ставок. Пока четкого ответа когда же снизятся проценты банка на ипотеку неизвестно…

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