В Испании была создана интерактивная карта смертности от погодных катаклизмов

Forecaster.health — так называется новая цифровая интерактивная карта, созданная с целью прогнозирования не только экстремальных погодных условий, влияющих на европейские регионы, но и рисков для здоровья населения, которые эти явления несут с собой.

Этот простой в использовании цифровой инструмент поможет вам решить, нужно ли принимать дополнительные меры предосторожности при планировании поездки и/или отказе от посещения определенного района.

Экстремальные температуры воздуха представляют серьезную угрозу не только для комфорта, но и для благополучия и жизни некоторых людей. Например, экстремально высокие температуры значительно повышают риск обезвоживания и теплового удара и плохо переносятся пожилыми людьми и пациентами с хроническими или тяжелыми заболеваниями.

В 2022 году около 70 000 человек в Европе умрут из-за аномальной жары. Характеристики этой карты также могут быть в некоторой степени персонализированы, поскольку она содержит прогнозы рисков для здоровья и смертности для различных возрастных групп, состояний здоровья и пола, так что вы можете выбрать, к какой категории вы относитесь.，

“Например, женщины более чувствительны к жаре, чем мужчины, и мы знаем, что риск смерти от жары и холода увеличивается с возрастом”, – пояснил исследователь ISGlobal Маркус Кичаль-Саморано.

Очевидно, что из-за социально-экономических факторов, таких как низкий доход, экстремальные климатические условия по-разному влияют на разные группы населения, а это означает, что у них меньше возможностей защитить себя от экстремальных погодных условий. Например, поскольку женщины, как правило, зарабатывают меньше мужчин, они могут быть не в состоянии позволить себе кондиционеры.

Различные категории риска смертности также представлены цветами, указывающими на их серьезность – от низкой до экстремальной. Пользователи могут ознакомиться с прогнозом на 2 недели вперед.

В качестве следующего шага ISGlobal планирует обратиться к прогнозистам и планирует превратить Forecaster.health в полноценную платформу для борьбы с многочисленными угрозами, включая загрязнение воздуха и конкретные последствия для здоровья, в частности, сердечно-сосудистые заболевания.

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