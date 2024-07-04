Канада объявляет туристам предупреждение в связи с ураганом “Берилл”, который пронесся по Карибам

В связи с ураганом “Берилл”, который пронесся по юго-восточной части Карибского бассейна, агентство Global Affairs Canada предупреждает путешественников о необходимости избегать поездок на Ямайку, а также в ряд стран региона.

В связи с ураганом “Берилл” на Каймановых островах, Ямайке, Юнион-Айленде в Сент-Винсенте и Гренадинах, Карриаку и Малой Мартинике в Гренаде действуют предупреждения для путешественников.

В том же заявлении канадцев также предупредили о необходимости избегать любых поездок на Гаити из-за урагана, а также угроз, связанных с похищениями людей, бандитизмом и гражданскими беспорядками.

На Гаити на данным момент зарегистрировано 3162 канадца, на Каймановых островах – 1524, на Ямайке – 1625, в Сент-Винсенте и Гренадинах – 236 и в Гренаде – 341. GAC утверждает, что эти цифры отражают только тех туристов, кто решил зарегистрироваться, и добавляет, что их может быть больше.

По меньшей мере семь человек погибли. Ураганный ветер также нанес значительный материальный и экологический ущерб. Фактическое число погибших может быть выше. Системы связи были в значительной степени выведены из строя во время прохождения шторма через восточную часть Карибского бассейна. В среду днем шторм уже пронесся по Сент-Винсенту и Гренадинам.

“Все разрушено, на Палм-Айленде больше ничего нет”, – сказала агентству Рейтер Кэти Росиак, генеральный менеджер курорта Палм-Айленд.

Тем временем автомобилисты выстроились в очередь у заправочных станций в столице Ямайки Кингстоне. Непрекращающийся дождь уже размыл дороги вблизи побережья. Сильный ветер обрушился на некоторые районы острова около полудня, когда центр шторма находился примерно в 120 километрах к юго-востоку от города. Островитяне пытаются забить окна досками и вытащить лодки на берег. Власти предупредили жителей районов, подверженных наводнениям, о необходимости готовиться к отъезду.

Вице-президент Венесуэлы была ранена упавшим деревом, когда осматривала местность к югу от маршрута Берил во вторник вечером, где река Мансанарес в штате Сукре вышла из берегов, сообщает местное государственное телевидение.

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