Джастин Трюдо посетил Монреаль в среду

В эту среду премьер-министр Джастин Трюдо посетил Квебек и принял участие в различных мероприятиях в Монреале и его окрестностях.

Это произошло после того, как несколько членов его фракции выразили обеспокоенность по поводу его будущего в качестве лидера Либеральной партии после того, как консерваторы одержали верх на дополнительных выборах в Торонто на прошлой неделе.

Утром Трюдо выступил с заявлением по вопросам развития общественной инфраструктуры и провел брифинг для прессы. Его мы осветим дополнительно.

Вечером Трюдо приглашен принять участие в мероприятии по сбору средств Либеральной партии в компании министров Мелани Жоли и Сорайи Мартинес Феррада, где он выступил перед либеральными активистами.

После поражения кандидата от либеральной партии от ее соперника-консерватора, набравшего менее 600 голосов, Трюдо заверил избирателей, что он слышал их “опасения” и “разочарование”, но не дал никаких поводов о том, что он уйдет в отставку.

В интервью радиостанции Radio-Canada в Ньюфаундленде и Лабрадоре в понедельник премьер-министр повторил, что ему еще предстоит “много работы”, и он намерен остаться на своем посту.

После поражения в Торонто-Сент-Луисе, которое произошло в понедельник, член парламента от либеральной партии, который не стремится к переизбранию, отправил электронное письмо коллегам по фракции с требованием, чтобы Трюдо ушел с поста лидера партии.

В электронном письме, полученном канадской прессой, член парламента от Нью-Брансуика Уэйн Лонг сказал, что “для будущего нашей партии и на благо нашей страны нам нужно новое руководство и новое направление”.

Однако другие избранные должностные лица предложили Трюдо свою поддержку.

Во вторник на пресс-конференции в Нью-Брансуике министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что поражение на дополнительных выборах – это возможность для правительства провести переоценку ценностей.

“Лично я был разочарован результатами в Торонто-Сент-Луисе. Я думаю, что нам, как правительству, нужно задуматься. Премьер-министр хорошо сказал в Сент-Джонсе, Ньюфаундленде и Лабрадоре, что пришло время признать поражение и понять, что мы можем улучшить, чтобы лучше работать на благо канадцев и оставаться сосредоточенными на их приоритетах”, – сказал он.

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