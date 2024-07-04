Эрдоган: атаки Израиля на Палестину направлены против глобального мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что нападение Израиля на Палестину было совершено против мира во всем мире.

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на палестинские территории и угрозы в адрес Ливана направлены против регионального и глобального мира и спокойствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что распространение конфликта нанесет наибольший ущерб странам региона. Президент Турции призвал международное сообщество сосредоточиться на том, чтобы остановить Израиль.

Напомним, что 1 сентября глава управления по связям с общественностью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что “враги Турции” пытаются провести провокационные действия, направленные на нарушение общественного порядка.

Элтон сказал, что соответствующие правительственные учреждения продолжают упорно работать над борьбой с “необоснованными обвинениями и преднамеренными фейковыми новостями”, распространяемыми на многих платформах социальных сетей.. И вся ложная информационная деятельность, которая может вызвать раздражение у наших граждан.”

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