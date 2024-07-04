Житель Монреаля скончался в больнице через девять дней после нападения на улице Дублина

Житель Монреаля скончался, проведя девять дней в больнице после серьезного нападения на него в Дублине, Ирландия.

Несколько СМИ, включая BBC News и ирландскую общественную телекомпанию RTE, идентифицировали жертву как 41-летнего канадского туриста Нено Долмаджяна.

По данным национальной полиции Ирландии, примерно в час ночи 23 июня сотрудники полиции были вызваны в центр Дублина и обнаружили мужчину с серьезными травмами, который позже был доставлен в больницу.

“На сегодняшний день в связи с этим инцидентом арестованы четыре человека. Двоим из этих людей были предъявлены обвинения, и они предстали перед уголовным судом. Поскольку в настоящее время это дело находится на рассмотрении суда, дополнительной информации нет”, – написала Эмма Фаррелли, представитель полиции, в электронном письме во вторник.

Ирландское издание The Journal сообщило, что двум мужчинам, которым были предъявлены обвинения, было отказано в освобождении под залог.

“Global Affairs Canada известно о смерти гражданина Канады в Ирландии. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье погибшего”, – написал пресс-секретарь в электронном письме во вторник. “Канадские официальные лица оказывают консульскую помощь семье”.

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