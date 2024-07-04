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Новости В жилом комплексе с низким доходом в центре Монреаля вспыхнул пожар
Фото: https://trafaret-decor.ru/

В жилом комплексе с низким доходом в центре Монреаля вспыхнул пожар

Виктория Христова Июл 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи В жилом комплексе с низким доходом в центре Монреаля вспыхнул пожар отключены 28 Просмотров

Около 200 человек были вынуждены эвакуироваться после того, как в жилом доме с низким доходом в районе Литтл Бургунди произошел пожар.

Сообщений о пострадавших не поступало, пожар находится под контролем.

Пожарная служба города Монреаля сообщает, что большинство жителей смогут вернуться домой уже сегодня.

Однако Красный Крест примет четыре семьи, чьи квартиры пострадали от огня или воды.

Звонок поступил около 10:15 утра, в нем сообщалось о задымлении, исходящем с 5-го этажа 8-этажного здания.

Пожарные остаются на месте происшествия.

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