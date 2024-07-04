Почтальон Canada Post утверждает, что ничего не предпринимается в связи с гомофобией на работе

Почтальон из Canada Post утверждает, что его неоднократно преследовали на работе из-за того, что он гей, и он подал официальные жалобы, но ничего не было сделано.

Работник, которого назовем Фредом, говорит, что он никогда не сталкивался с такими гомофобными оскорблениями, которым он подвергался на работе в течение последнего года.

Он говорит, что почувствовал себя “уничтоженным”, когда в прошлом году обнаружил, что один из его коллег написал его имя внутри рисунка пениса в туалете офиса.

Граффити продолжались в течение нескольких месяцев, а на его столе и грузовике доставки также было написано слово “p-d”, уничижительное название геев во французском языке.

Последней каплей, по его словам, стало письмо, содержащее аналогичные оскорбления, которое было отправлено на его домашний адрес.

“Через семь месяцев я сказал себе, что с меня хватит стресса”, – сказал он в интервью.

Он говорит, что постоянно беспокоился о том, где и когда последует следующее оскорбление, поэтому ушел в отпуск, чтобы справиться со стрессом. Когда он вернулся на работу в апреле, по его словам, граффити сразу же появились снова, и ничего не было сделано, чтобы остановить это.

В общей сложности, по словам Фреда, он подал пять официальных жалоб начальнику оперативного отдела почтового отделения, в Комиссию по правам человека и в полицию. Он говорит, что исчерпал все свои возможности и до сих пор не знает, кто из его коллег стоит за гомофобными граффити.

“Это ненормально”, – сказал он об этом.

Canada Post сообщает, что ситуация расследуется и принимаются меры по усилению безопасности в офисе .

“Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к ненадлежащему поведению и дискриминации любого рода на рабочем месте”, – говорится в заявлении почтовой службы. “Когда происходит инцидент или выдвигаются обвинения, мы относимся к ним серьезно и принимаем соответствующие меры”.

Фред говорит, что он рад работать в месте, где ценится разнообразие, но, по его опыту, это не то, что предлагает компания.

Он говорит, что на самом деле хочет только одного: чтобы травля прекратилась и его жизнь вернулась в нормальное русло.

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