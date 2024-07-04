Audi отозвала около 10000 электромобилей e-tron GT из-за проблем с тормозами

Согласно уведомлению Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), возникла проблема с передним тормозным шлангом Audi e-tron GT и RS e-tron GT, который может треснуть из-за чрезмерного изгиба.

Это, в свою очередь, приведет к утечке тормозной жидкости, увеличению хода педали тормоза, увеличению тормозного пути и даже полному отказу переднего тормоза.

Отзыву подлежат Audi e-tron GT и RS e-tron GT 2022-2024 годов выпуска, продаваемые в США и Канаде.

По данным новостного портала Tarantis, в Соединенных Штатах было отозвано 9 653 автомобиля, а в Канаде – 536 автомобилей.

На сегодняшний день Audi получила только 2 запроса на гарантийное обслуживание, связанных с этой проблемой.

Владелец поврежденного автомобиля немедленно получит уведомление от дилера о необходимости бесплатной замены переднего тормозного шланга.

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