🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Перед офисом Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ) прошла демонстрация, организованная Коллективом по изъятию инвестиций в Палестину. Протестующие на площади Виктория выдвинули свои требования в поддержку пропалестинского лагеря.

🔸 Хорошие новости для малого и среднего бизнеса в Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: два новых сектора района теперь имеют право на участие в программах финансовой помощи Монреаля для предприятий, пострадавших от крупных работ.

🔸 Миллиардер из Квебека Роберт Миллер предстал перед судом Монреаля по 21 обвинению в сексуальных преступлениях против 10 заявителей, включая несовершеннолетних.

🔸 Житель Монреаля скончался, проведя девять дней в больнице после серьезного нападения в Дублине, Ирландия.

🔸 Решение властей Монреаля не вмешиваться в ситуацию с пропалестинскими лагерями подверглось критике со стороны сразу нескольких провинциальных министров.

🔸 «Проблемная» крыша: в Монреале эвакуировали магазин IGA после обнаружения «небольшой проблемы» в конструкции.

🔸 20-летний молодой человек был найден без сознания в бассейне в Броссаре.

В Квебеке

🔸 Квебек и Британская Колумбия опережают другие провинции по климату, в исследовании действий правительства по борьбе с изменением климата.

🔸 Апелляционный суд отменил решение с лесным массивом Ирондель в Сен-Бруно-де-Монтарвиле, по которому город должен был выплатить компенсацию владельцу леса за замаскированную экспроприацию.

🔸 Летний фестиваль в Квебеке (FEQ) может быть сорван одновременно двумя забастовками: рабочие в Квебеке могут забастовать уже на следующей неделе, а работники парома Квебек-Левис угрожают 10-дневной забастовкой с пятницы.

🔸 Труа-Ривьер — город Квебека, где Cirque du Soleil обосновался в 2009 году и полностью изменил культурный портрет региона.

🔸 Правительство Квебека финансово поддержит арендаторов и владельцев буферной зоны, которым придется переехать из-за высокой концентрации мышьяка в воздухе, производимого литейным заводом Horne в Руэн-Норанде.

🔸 В Бромонте начались строительные работы по созданию уникального центра по сортировке строительного мусора с инвестициями свыше $17 млн и в сотрудничестве с проектировщиками, поставщиками и подрядчиками для изменения методов работы.

🔸 Двум людям удалось спастись после крушения гидросамолета в Шодьер-Аппалаши.

В Канаде

🔸 Правительство Онтарио надеется помочь новостной отрасли, изменив правила размещения рекламы.

🔸 Посольство Канады в Вашингтоне удалило публикацию в социальных сетях с изображением, которое ошибочно посчитали созданным ИИ.

🔸 Статистическое управление Канады сообщило, что дефицит торговли товарами увеличился до $1,9 млрд в мае.

🔸 Суд предписал убрать про-палестинский лагерь с территории Университета Торонто, полиции разрешено применять силу.

🔸 Кинотеатр в Ричмонд-Хилле в Торонто обстреляли четыре раза менее, чем за два месяца.

🔸 В Северо-Западных территориях вертолет Great Slave Helicopters, который тушил лесной пожар, потерпел крушение в аэропорту Форт-Гуд-Хоуп, пилот вертолета Том Фрит погиб.

🔸 Sunwing начала судебную борьбу за отмену решения суда о выплате $800 компенсации за задержку рейса.

В России

🔸 «Мы сделали ошибку». В Госдуме дали оценку решению заморозить пенсионные накопления.

🔸 Греф заявил, что рынок «поболеет» пару лет после отмены льготной ипотеки.

🔸 Минфин России выделит больше средств на закупку иностранной валюты и золота.

🔸 Ешь, говори, дружи. Американец, встретивший СВО на Украине, открыл в Петербурге бар под флагом США.

🔸 Минпросвещения исключило из списка учебников пособия экономиста Липсица.

🔸 Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам.

🔸 Из компетенций полиции исключат более 70 полномочий.

В мире

🔸 Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другим дегенеративным заболеванием, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

🔸 Владимир Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС в Астане. Президента РФ пригласили в Турцию в самом скором времени.

🔸 Во Франции украли меч Дюрандаль, которым по легенде владел рыцарь Роланд.

🔸 Bloomberg: российские и китайские компании разрабатывают беспилотники по типу иранских «Шахедов».

🔸 Канадец вынужден выплатить $620,000 из своего кармана на экстренную помощь в США, несмотря на страховку.

🔸 Главную канадскую лабораторию LifeLabs покупает американский гигант.

🔸 МИД Канады выпустило предупреждение для путешественников из-за разрушительного шторма «Берил», бушующего в юго-восточной части Карибского бассейна.

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