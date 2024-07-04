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Новости Новости дня Делового Монреаля за 03 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 03 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 3, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 92 Просмотров

 

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Перед офисом Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ) прошла демонстрация, организованная Коллективом по изъятию инвестиций в Палестину. Протестующие на площади Виктория выдвинули свои требования в поддержку пропалестинского лагеря.

🔸 Хорошие новости для малого и среднего бизнеса в Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: два новых сектора района теперь имеют право на участие в программах финансовой помощи Монреаля для предприятий, пострадавших от крупных работ.

🔸 Миллиардер из Квебека Роберт Миллер предстал перед судом Монреаля по 21 обвинению в сексуальных преступлениях против 10 заявителей, включая несовершеннолетних.

🔸 Житель Монреаля скончался, проведя девять дней в больнице после серьезного нападения в Дублине, Ирландия.

🔸 Решение властей Монреаля не вмешиваться в ситуацию с пропалестинскими лагерями подверглось критике со стороны сразу нескольких провинциальных министров.

🔸 «Проблемная» крыша: в Монреале эвакуировали магазин IGA после обнаружения «небольшой проблемы» в конструкции.

🔸 20-летний молодой человек был найден без сознания в бассейне в Броссаре.

В Квебеке

🔸 Квебек и Британская Колумбия опережают другие провинции по климату, в исследовании действий правительства по борьбе с изменением климата.

🔸 Апелляционный суд отменил решение с лесным массивом Ирондель в Сен-Бруно-де-Монтарвиле, по которому город должен был выплатить компенсацию владельцу леса за замаскированную экспроприацию.

🔸 Летний фестиваль в Квебеке (FEQ) может быть сорван одновременно двумя забастовками: рабочие в Квебеке могут забастовать уже на следующей неделе, а работники парома Квебек-Левис угрожают 10-дневной забастовкой с пятницы.

🔸 Труа-Ривьер — город Квебека, где Cirque du Soleil обосновался в 2009 году и полностью изменил культурный портрет региона.

🔸 Правительство Квебека финансово поддержит арендаторов и владельцев буферной зоны, которым придется переехать из-за высокой концентрации мышьяка в воздухе, производимого литейным заводом Horne в Руэн-Норанде.

🔸 В Бромонте начались строительные работы по созданию уникального центра по сортировке строительного мусора с инвестициями свыше $17 млн и в сотрудничестве с проектировщиками, поставщиками и подрядчиками для изменения методов работы.

🔸 Двум людям удалось спастись после крушения гидросамолета в Шодьер-Аппалаши.

В Канаде

🔸 Правительство Онтарио надеется помочь новостной отрасли, изменив правила размещения рекламы.

🔸 Посольство Канады в Вашингтоне удалило публикацию в социальных сетях с изображением, которое ошибочно посчитали созданным ИИ.

🔸 Статистическое управление Канады сообщило, что дефицит торговли товарами увеличился до $1,9 млрд в мае.

🔸 Суд предписал убрать про-палестинский лагерь с территории Университета Торонто, полиции разрешено применять силу.

🔸 Кинотеатр в Ричмонд-Хилле в Торонто обстреляли четыре раза менее, чем за два месяца.

🔸 В Северо-Западных территориях вертолет Great Slave Helicopters, который тушил лесной пожар, потерпел крушение в аэропорту Форт-Гуд-Хоуп, пилот вертолета Том Фрит погиб.

🔸 Sunwing начала судебную борьбу за отмену решения суда о выплате $800 компенсации за задержку рейса.

В России

🔸 «Мы сделали ошибку». В Госдуме дали оценку решению заморозить пенсионные накопления.

🔸 Греф заявил, что рынок «поболеет» пару лет после отмены льготной ипотеки.

🔸 Минфин России выделит больше средств на закупку иностранной валюты и золота.

🔸 Ешь, говори, дружи. Американец, встретивший СВО на Украине, открыл в Петербурге бар под флагом США.

🔸 Минпросвещения исключило из списка учебников пособия экономиста Липсица.

🔸 Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам.

🔸 Из компетенций полиции исключат более 70 полномочий.

В мире

🔸 Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другим дегенеративным заболеванием, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

🔸 Владимир Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС в Астане. Президента РФ пригласили в Турцию в самом скором времени.

🔸 Во Франции украли меч Дюрандаль, которым по легенде владел рыцарь Роланд.

🔸 Bloomberg: российские и китайские компании разрабатывают беспилотники по типу иранских «Шахедов».

🔸 Канадец вынужден выплатить $620,000 из своего кармана на экстренную помощь в США, несмотря на страховку.

🔸 Главную канадскую лабораторию LifeLabs покупает американский гигант.

🔸 МИД Канады выпустило предупреждение для путешественников из-за разрушительного шторма «Берил», бушующего в юго-восточной части Карибского бассейна.

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