Почему так мало домов на продажу?

Согласно новому видению города, представленному мэром Валери Плант, к 2050 году жители Монреаля должны ожидать появления на острове еще 200 000 единиц жилья и нескольких трамвайных остановок.

Во вторник утром мэр представил амбициозный план того, каким город хотел бы видеть себя через 26 лет. Ожидается, что проект будет включать в себя “значительное предложение жилья вне рынка, разнообразные и безопасные варианты городского транспорта, сильный акцент на экологизацию и устойчивое развитие”, – говорится в пресс-релизе мэрии.

Но не стоит ожидать, что кондоминиумы появятся повсеместно.

“Потеряем ли мы Монт-Ройял из-за того, что мы собираемся построить все эти башни, которые понравятся застройщикам? Нет, конечно, мы должны выяснить, что отвечает наилучшим интересам всех”, – сказал Дину Бумбару из Heritage Montreal.

Бумбару говорит, что этот план давно назрел, и, несмотря на то, что были озвучены некоторые амбициозные цифры, неизвестно, как Монреаль решит уплотнить свои кварталы.

“Не забывайте, что люди живут в том месте, которое им нравится. Они не живут в цифровой таблице, знаете, диаграмма Excel – это не то место, где живут люди. Таким образом, должен быть баланс между теми количественными целями и качествами, которые вы хотите сохранить или внедрить”, – сказал он.

Транспорт является еще одной ключевой областью развития, где планируется проложить 360 километров общественного транспорта и обеспечить почти 70 процентов поездок общественным транспортом или “активным транспортом”.

Более 180 километров трамвайных путей пересекут один конец острова до другого, согласно “Плану Монреаля 2050”, который также предусматривает продление синей и оранжевой линий метро.

Плант заявила, что она отдает предпочтение трамвайным путям, а не масштабному развитию метро, потому что “у нас нет средств для развития крупных проектов общественного транспорта”, – в ответ на заявление правительства Лего.

“Если правительства скажут нам, что они хотят финансировать метро повсюду, мы открыты!” – сказал мэр.

“Что действительно интересно в трамвае, так это его удобство. Это отличная альтернатива, а также то, что его легко интегрировать в уже существующую инфраструктуру”, – сказала Софи Маузеролле, член исполнительного комитета администрации.

Это приятная новость для сторонников общественного транспорта.

“Трамвай -это хорошая новость, потому что у нас нет промежуточного вида транспорта между автобусом и метро”, – сказал Франсуа Пепен, администратор Trajectoir Quebec.

Мэр говорит, что в Монреале не было подобного плана с 2004 года. Официальной цены на все эти проекты нет, но они могут стоить десятки миллиардов долларов.

“Жизнь меняется. Она всегда становится более сложной, и наш долг как муниципалитета – заботиться о каждом уголке города”, – сказал Планте.

Жители получат возможность высказать свое мнение о плане на общественных слушаниях в ближайшие дни. Городские власти намерены утвердить план в следующем году.

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