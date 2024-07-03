Иммиграция с Александрой Мельниковой. Признание ваших дипломов в Канаде

Всем нам знакомы трудности с подтверждением дипломов, полученных за пределами Канады, а также испытания, которые приходиться проходить тем, чьи профессии требуют Канадской лицензии.
✅Британская Колумбия одна из первых запускает упрощенное подтверждение дипломов, полученных за границей.
✅Провинция проконсультировалась с 18 регулирующими органами для подготовки законодательства, которое было принято Законодательным собранием Британской Колумбии в прошлом ноябре.
✅Полный список профессий, охваченных Законом, включает:
👉зарегистрированный преподаватель музыки
👉профессиональный инженер
👉обладатель профессионального сертификата учителя
👉градостроитель
👉педагог раннего детства
👉ландшафтный архитектор
👉ассистент воспитателя
👉технолог прикладных наук
👉учитель
👉сертифицированный техник
👉социальный работник
👉ветеринар
👉зарегистрированный клинический социальный работник
👉адвокат
👉профессиональный биолог
👉архитектор
👉техник прикладной биологии
👉нотариус
👉зарегистрированный биолог
👉технолог
👉медицинский ассистент по неотложной помощи, включая парамедиков
👉профессиональный геолог
👉дипломированный профессиональный бухгалтер
👉зарегистрированный профессиональный лесничий
👉ассоциированный брокер по недвижимости
👉зарегистрированный лесной технолог
👉управляющий брокер по недвижимости
👉профессиональный агроном
👉представитель по недвижимости
👉технический агроном
✅Для подтверждения лицензии им не нужен будет опыт в работы в Канаде, а также сдача теста по языку, если они ее уже сдавали ранее.
🤔Хочу поделиться интересным фактом: в некоторых провинциях получить признание и переквалификацию своего диплома легче (причем намного), чем в других. Многие сначала подтверждают дипломы в одной провинции, а потом легко переквалифицируют их в других, имея первичную сертификацию от других провинций.
✅Например, подтвердить медицинский диплом легче в Альберте и Британской Колумбии, чем в остальных провинциях.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
“Canada from coast to coast”
Если вам нужна консультация – забронируйте на нашем сайте www.skiimmigration.com
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755,
e-mail: info@skiimmigration.com