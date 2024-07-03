Иммиграция с Александрой Мельниковой. Признание ваших дипломов в Канаде

Всем нам знакомы трудности с подтверждением дипломов, полученных за пределами Канады, а также испытания, которые приходиться проходить тем, чьи профессии требуют Канадской лицензии.

✅Британская Колумбия одна из первых запускает упрощенное подтверждение дипломов, полученных за границей.

✅Провинция проконсультировалась с 18 регулирующими органами для подготовки законодательства, которое было принято Законодательным собранием Британской Колумбии в прошлом ноябре.

✅Полный список профессий, охваченных Законом, включает:

👉зарегистрированный преподаватель музыки

👉профессиональный инженер

👉обладатель профессионального сертификата учителя

👉градостроитель

👉педагог раннего детства

👉ландшафтный архитектор

👉ассистент воспитателя

👉технолог прикладных наук

👉учитель

👉сертифицированный техник

👉социальный работник

👉ветеринар

👉зарегистрированный клинический социальный работник

👉адвокат

👉профессиональный биолог

👉архитектор

👉техник прикладной биологии

👉нотариус

👉зарегистрированный биолог

👉технолог

👉медицинский ассистент по неотложной помощи, включая парамедиков

👉профессиональный геолог

👉дипломированный профессиональный бухгалтер

👉зарегистрированный профессиональный лесничий

👉ассоциированный брокер по недвижимости

👉зарегистрированный лесной технолог

👉управляющий брокер по недвижимости

👉профессиональный агроном

👉представитель по недвижимости

👉технический агроном

✅Для подтверждения лицензии им не нужен будет опыт в работы в Канаде, а также сдача теста по языку, если они ее уже сдавали ранее.

🤔Хочу поделиться интересным фактом: в некоторых провинциях получить признание и переквалификацию своего диплома легче (причем намного), чем в других. Многие сначала подтверждают дипломы в одной провинции, а потом легко переквалифицируют их в других, имея первичную сертификацию от других провинций.

✅Например, подтвердить медицинский диплом легче в Альберте и Британской Колумбии, чем в остальных провинциях.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

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