Встреча зарубежной православной молодежи прошла в Штутгарте

14-я Международная конференция православной молодежи проходила с 25 июня по 1 июля в Микельсберге, недалеко от Штутгарта.

Представители 11 стран собрались для обсуждения вопроса сохранения православной самобытности и культурного наследия за пределами России.

На встрече присутствовали и зарубежные епископы Русской Церкви: епископ Лондонский и западноевропейский Ириней, епископ Штутгартский Иов. В нем приняли участие представители Православной церкви из Германии, США, Канады и Австралии.

Международные съезды православной молодежи являются давней традицией Русской Зарубежной Церкви. Первый съезд, по благословению митрополита Монреальского и Канадского Виталия (Устинова), прошел в 1972 году в Монреале. С тех пор по благословению Архиерейского Собора такие встречи проводятся каждые 3-4 года в различных странах.

Следует отметить, что Джордж Джойс, архиепископ Центральноамериканской епархии Америки, провел молитвенную службу в сопровождении объединенного молодежного хора. Заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи Первосвященник Андрей Зоммер обратился к участникам Ассамблеи с приветственной речью:

«Ваши Преосвященства, дорогие участники XIV Международного съезда православной молодежи! Мы собрались здесь, в горах Швабские Альпы, недалеко от Штутгарта, чтобы продолжить более чем 50-летнюю традицию Русской Зарубежной Церкви. Нынешний съезд собрал молодежь со всего мира — всего 130 участников из 11 стран — для молитвенного общения, наставления и знакомства. Тема нашего съезда — «Сохраняем православную идентичность и наследие за рубежом” — открывает нам возможность рассмотреть важный вопрос: “Кто я? И как мне сохранить свою веру в современном мире?”»

Он сказал, что на эту конференцию приехали 130 участников из 11 стран , которые обсуждали вопросы по сохранению самобытности и наследия православных за рубежом.

Митрополит Восточно-американский и Нью-Йоркский Николай, глава Русской зарубежной церкви, поздравил участников Конгресса и благословил на продуктивную работу. Присутствовать лично он не смог, поэтому пообщался с молодежью по видеосвязи.

Отмечается, что участники конференции обсуждали возможности укрепления православной идентичности в современном мире. Результаты их дискуссий опубликуются на YouTube-канале православной молодежи, чтобы все прихожане православных церквей по всему миру могли использовать эти материалы для своей работы.

Собравшиеся также представили свои доклады по различной православной тематике, участвовали в мастер-классах и семинарах, работали над приходскими проектами, которые будут внедряться в дальнейшем в практику. В рамках съезда состоялись поездки в Дармштадт и Висбаден, где участники посетили исторические православные места.

“Молодые люди принимали активное участие в служении Богу, например, в всенощном бдении в церкви Святого Николая в Штутгарте и англиканской мессе в Мюнхене. Слет завершился традиционным молодежным балом”, – рассказали участники конференции.

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