Канада напомнила о росте торговых отношений с Украиной во время конфликта

Министр по стимулированию экспорта, международной торговли и экономического развития Мэри Бон заявила, что изменения направлены на стимулирование восстановления экономики Украины после окончания конфликта.

Пресс-служба правительства Канады напомнила, что двусторонняя торговля между Канадой и Украиной увеличилась с почти 42 200 миллионов канадских долларов в 2022 году в 1,5 раза до 69 500 миллионов канадских долларов в 2023 году, и объявила, что окончательное торговое соглашение между странами вступило в силу 1 июля текущего года на официальном веб-сайте правительства.

В соответствии с изменениями, внесенными в Канадско-украинское соглашение о свободной торговле (CUFTA), торговые условия предоставления услуг, инвестиций и правила временного въезда для предпринимателей будут изменены. Изменятся возможности телекоммуникаций и цифровой торговли, а также будут затронуты вопросы труда и окружающей среды.

Министр по стимулированию экспорта, международной торговли и экономического развития Мэри Бон заявила, что изменения направлены на стимулирование восстановления экономики Украины после окончания конфликта.

Декоммунизируя соглашение, пресс-служба отметила, что после начала конфликта двусторонняя торговля между странами сначала сократилась, а затем увеличилась почти в 1,5 раза. Рост был обусловлен в основном поставками в Украину военной техники и вооружений.

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