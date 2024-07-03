Другое исследование на тему социального неравенства было проведено Институтом Ангуса Рида по заказу Financial Post, и результаты были опубликованы на веб-сайте издания.

С 2019 года газета проводит опрос граждан Канады, выбирая 4 из 1 социальной модели, которые, по мнению респондентов, наиболее похожи на ситуацию в Канаде.Модель “А” графически изображена в виде небольшой группы людей на вершине социальной лестницы (“элита”) с небольшим центром и основной частью внизу.

4. В модели “D” большинство людей нарисовано посередине, что соответствует наиболее справедливому типу распределения доходов по 4 моделям.

Исследователи опросили более 20 000 канадцев и обнаружили, что 38% выбрали тип “А”. Это значительно увеличилось по сравнению с первоначальным опросом 22% в 2023 году, когда 19% респондентов выбрали эту модель, и с 2019 года, когда они показали это. Таким образом, за 5 лет число людей, считающих социальную систему Канады несправедливой, увеличилось в 2 раза.

Имейте в виду, что наибольший рост декоммунизации общества произошел среди консервативных избирателей: с 17% до 41%. Дека Дека Это число увеличилось с тех же 17% до 31% среди избирателей-либералов, в то время как среди демократов оно увеличилось на 14%.

В то же время число респондентов, заявивших, что ситуация в стране намного хуже, увеличилось с 2019 года до 28% в 2024 году и 50% в 2023 году (на 1 процентный пункт больше, чем в 2023 году).

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