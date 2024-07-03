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Новости Полиция сообщает: мошенники в районе Монреаля, возможно много сообщников!
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Полиция сообщает: мошенники в районе Монреаля, возможно много сообщников!

Степан Артемьевский Июл 3, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Полиция сообщает: мошенники в районе Монреаля, возможно много сообщников! отключены 57 Просмотров

42-летний мужчина оказался за решеткой после того, как полиция обвинила его в том, что он обманул нескольких домовладельцев на Южном побережье Монреаля, предлагая услуги по герметизации подъездных путей и другие виды ремонта домов.

 

Полиция Лонгейля (SPAL) утверждает, что Патрис Ламер требовал тех, кто заказал его услуги, внести залог в размере от 450 до 3700 долларов наличными.

В некоторых случаях работа была выполнена наполовину или вообще не выполнялась.

Согласно пресс-релизу, сумма мошенничества превысила 40 000 долларов, и обвиняемый также предлагал другие услуги, включая покраску, ремонт балконов и укладку тротуарной плитки. В общем, любой вид ремонта в доме.

Первоначально к полицейским обратились несколько пострадавших в Броссаре, а также один пострадавший в районе Лонгей-Сент-Юбер.

По мере проведения расследования в полицию поступали сообщения о новых жертвах, в результате чего в этом году было подано не менее 20 заявлений о возбуждении уголовных дел в пяти разных городах.

Ламер был арестован после того, как полиция Лонгея и полиция Руссильона выдали ордера на арест.

Полиция Лонгея опубликовала его фотографию после ареста и просит всех потенциальных жертв позвонить по телефону 450-463-7211. А также просит проявлять бдительность всех владельцев недвижимости: у Ламера могут быть сообщники.

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