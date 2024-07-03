Полиция сообщает: мошенники в районе Монреаля, возможно много сообщников!

Полиция Лонгейля (SPAL) утверждает, что Патрис Ламер требовал тех, кто заказал его услуги, внести залог в размере от 450 до 3700 долларов наличными.
В некоторых случаях работа была выполнена наполовину или вообще не выполнялась.
Согласно пресс-релизу, сумма мошенничества превысила 40 000 долларов, и обвиняемый также предлагал другие услуги, включая покраску, ремонт балконов и укладку тротуарной плитки. В общем, любой вид ремонта в доме.
Первоначально к полицейским обратились несколько пострадавших в Броссаре, а также один пострадавший в районе Лонгей-Сент-Юбер.
По мере проведения расследования в полицию поступали сообщения о новых жертвах, в результате чего в этом году было подано не менее 20 заявлений о возбуждении уголовных дел в пяти разных городах.
Ламер был арестован после того, как полиция Лонгея и полиция Руссильона выдали ордера на арест.
Полиция Лонгея опубликовала его фотографию после ареста и просит всех потенциальных жертв позвонить по телефону 450-463-7211. А также просит проявлять бдительность всех владельцев недвижимости: у Ламера могут быть сообщники.
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