В Вест-Энде Монреаля подожжен автомобиль

Инцидент произошел в 2 часа ночи во вторник на улице Клод-Анри-Гриньон, недалеко от улицы Пьер-Давио.
Пожарные потушили пламя и обнаружили внутри автомобиля зажигательное устройство.
“Повреждения были очень значительны”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис, добавив, что автомобиль полностью уничтожен.
“Обстоятельства, связанные с этим пожаром, в настоящее время неизвестны”.
Дело передано в отдел по расследованию поджогов Монреаля. Арестов произведено не было.
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