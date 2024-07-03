В Вест-Энде Монреаля подожжен автомобиль

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту возгорания автомобиля в районе Вест-Энд-Сен-Лоран.

Инцидент произошел в 2 часа ночи во вторник на улице Клод-Анри-Гриньон, недалеко от улицы Пьер-Давио.

Пожарные потушили пламя и обнаружили внутри автомобиля зажигательное устройство.

“Повреждения были очень значительны”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис, добавив, что автомобиль полностью уничтожен.

“Обстоятельства, связанные с этим пожаром, в настоящее время неизвестны”.

Дело передано в отдел по расследованию поджогов Монреаля. Арестов произведено не было.

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