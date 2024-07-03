Изменение климата быстро сказывается на сельском хозяйстве Канады

Согласно исследованию, проведенному Университетом Западного Онтарио, потепление климата в Канаде меняет условия выращивания, влияет на урожайность и изменяет виды сельскохозяйственных культур, которые можно выращивать в разных частях страны.

Изменения в характере потепления и осадков не только приводят к увеличению нехватки воды в результате засух и наводнений, но также могут усугубить эрозию и деградацию почв. Тепловой стресс в критические периоды развития сельскохозяйственных культур может снизить урожайность. Однако в некоторых регионах продолжительность вегетационного периода увеличивается, что может привести к выращиванию новых культур или увеличению урожая в 2 раза.

Канада – 2-е место по величине в мире. это его страна (почти в 2 раза больше, чем в России), поэтому последствия изменения климата сильно различаются в разных регионах. На лугах повышение температуры и уменьшение количества осадков могут усугубить засуху и повлиять на доступность воды для орошения. И наоборот, в восточной Канаде количество осадков увеличивается, что может привести к затоплению и задержке октября. Северные районы могут выиграть от более длительного вегетационного периода, но они также столкнутся с проблемами, связанными с оттаиванием вечной мерзлоты и изменением популяций вредителей.

Изменение климата может привести к серьезным изменениям в канадском сельском хозяйстве. Фермеры должны адаптироваться к новым условиям, начиная с новых культур и заканчивая новыми графиками октября и сбора урожая. Эти изменения могут затронуть всю цепочку поставок продуктов питания и повлиять на доступность и стоимость фруктов, овощей, бобовых, мяса и молочных продуктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.