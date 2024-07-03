Почти 1300 квебекских семей все еще ищут жилье в День переезда

В Квебеке – день переезда, и Марио Лорти покидает свою квартиру, в которой прожил 27 лет. Это произошло не по его воле. Его новые арендодатели, которые недавно купили двухуровневый дом в Монреале, где он живет, хотят превратить здание в отдельный дом, так что Лорти получил уведомление о выселении.

Проблема в том, что ему некуда идти. 62-летний бывший социальный работник живет на пособие из-за проблем со здоровьем и платил всего 535 долларов в месяц за аренду. После безуспешных поисков другой квартиры, которую он мог бы себе позволить, Лорти обратился в общественную организацию, которая помогла ему найти временное жилье в отеле в центре города, оплаченное муниципальным жилищным управлением Монреаля.

Итак, Лорти сложил свои вещи и собрался уезжать. Он может прожить в отеле два месяца, но не представляет, что будет дальше. “Мне придется продолжать поиски жилья”, – сказал он. “Но это меня очень напрягает, потому что двух месяцев мне кажется совершенно недостаточно”.

Монреаль давно известен как рай для художников, музыкантов и писателей – космополитичный город, где можно было мало зарабатывать и при этом жить хорошо. Но в последние годы арендная плата резко возросла, а доступность жилья снизилась. Защитники жилищного строительства говорят, что это меняет облик города, в то время как владельцы недвижимости говорят, что рост цен является частью необходимой коррекции в районе, где арендная плата слишком долго оставалась слишком низкой. И даже художники, музыканты и писатели здесь отнюдь не шикуют.

Но 1 июля, в день, когда истекает срок действия большинства квебекских договоров аренды, Лорти просто пытается делать шаг за шагом. Он страдает от депрессии, и ему трудно спать по ночам. Он сказал, что с трудом собрал все свои вещи вовремя. “Я не мог сосредоточиться на этом”, – сказал он. “Я был совершенно обескуражен”.

История Лорти не уникальна. По состоянию на утро понедельника, около 1300 семей в Квебеке обращались в государственные службы за помощью в поиске жилья, в том числе 159 в Монреале. Количество запросов о помощи в поиске жилья за год почти удвоилось. “Возможно, люди в других частях Канады считают, что Квебек более доступен по цене”, – сказала Вероник Лафламм, представитель монреальской жилищной правозащитной группы FRAPRU. “Возможно, до недавнего времени Квебек меньше страдал от недоступности жилья, но это уже не так”.

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