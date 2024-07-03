220 лет со дня рождения (1804) Жорж Санд – французской писательницы

Амандина Аврора Люсиль Дюпен, известная под псевдонимом Жорж Санд, знаменита своими романами, посвящёнными проблеме свободы и равноправия женщин. Она боролась за права женщин, в том числе на развод, и отличалась эпатажным поведением.

Отец её, одарённый и литературными, и музыкальными способностями молодой аристократ, во время Революции 1789 вступил в ряды революционной армии, проделал ряд Наполеоновских походов и умер молодым. Мать, София Виктория Антуанетта Делаборд, была дочерью парижского продавца птиц.

Будущая писательница побывала с матерью во время Наполеоновского похода в Испании, потом попала в тихую деревенскую обстановку к бабушке, которая воспитывала её по идеям Жан-Жака Руссо. Живя в постоянном близком общении с крестьянами, девочка рано узнала жизнь и деревенской бедноты, и деревенских богачей, привыкла принимать близко к сердцу интересы первых и отрицательно относилась к деревенским кулакам.

Формальное образование она получила в женском монастыре. Затем Аврора страстно увлеклась чтением и перечитала всю библиотеку старухи Дюпен. Особенно увлекли её сочинения Руссо, и влияние его отразилось на всём её творчестве. После смерти бабушки Аврора вскоре вышла замуж за Казимира Дюдевана. Дюдеван оказался совершенно неподходящим товарищем для умной, пытливой, мечтательной и своеобразной женщины.

Это был типичный буржуа-стяжатель. В 1830 она разошлась с ним, уехала в Париж и стала вести там, с одной стороны, совершенно студенческую, свободную, а с другой — чисто профессиональную, трудовую жизнь писателя.

Литературное дарование сказалось у Авроры Дюпен очень рано. Литературная деятельность её началась с совместной работы с Жюлем Сандо. Плод этого «коллективного творчества» — роман «Роза и Бланш», или «Актриса и монахиня» вышел в 1831 под псевдонимом Жюля Санд и имел успех. Издатели пожелали сейчас же издать новое произведение этого автора.

Аврора в Ногане написала свою часть, а Сандо — лишь одно заглавие. Издатели требовали, чтобы роман вышел с фамилией того же, имевшего успех Санда, а Жюль Сандо не хотел ставить свою фамилию под чужим произведением. Чтобы разрешить спор, Сандо посоветовали отныне писать под своим полным именем и фамилией, а Авроре — взять половину этой фамилии и поставить перед ней общераспространенное в Берри имя Жорж. Так явился на свет псевдоним Жорж Санд.

Писательница активно участвовала в политической жизни Франции, приняла идеи Революции 1848 года, но была против кровопролития.

Конец жизни провела мирно в своем имении в Ноане, преданная заботам о внуках. Там же она скончалась 8 июня 1876.

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