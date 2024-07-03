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Конгрессмен-демократ призвал Байдена покинуть предвыборную гонку

Степан Артемьевский Июл 3, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Конгрессмен-демократ призвал Байдена покинуть предвыборную гонку отключены 43 Просмотров

Ллойд Доггетт, демократ из Остина, штат Техас, призвал президента Джо Байдена покинуть предвыборную кампанию и больше не баллотироваться в президенты.

 

Об этом заявлении сообщаетcz со ссылкой на членов Конгресса.

“Линдон Джонсон принял болезненное решение выйти из предвыборной гонки. При нынешних обстоятельствах Байден должен сделать то, о чем я прошу его с уважением”, – сказал Доггетт.

Конгрессмен подчеркнул, что Байден многое сделал для Соединенных Штатов, но сейчас он не так хорош, как его конкурент, бывший президент Дональд Трамп.

Недавние дискуссии не улучшили эту ситуацию.

Перед этим репортер CNN Карл Бернстайн (Carl Bernstein) со ссылкой на источники сообщил, что помощники Байдена заметили, что его умственные способности снизились за полтора года.

Ранее Карлсон прогнозировал, что Байден не выиграет на следующих выборах.

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