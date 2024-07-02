Новости дня Делового Монреаля за 02 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Актер Бенуа Дажене, известный своими ролями в таких сериалах, как «30 соперничества», «Ла Галер», «Фортье» и «Ватататоу», внезапно скончался в возрасте 71 года.

🔸 Почему так мало домов на продажу? Ответ у Ольги Успенской.

🔸 Автомобиль, припаркованный в районе Сен-Лоран, полностью сгорел в результате поджога в ночь с понедельника на вторник.

🔸 Полиция Лонгёй (SPAL) арестовала мошенника, который от имени компании Gestion Multi Pro требовал залог в размере от $450 до $3700 за асфальтирование подъездов к жилым домам.

🔸 Певица Heart Энн Уилсон объявила во вторник, что у нее рак и отменила свой Royal Flush Tour в Монреале.

В Квебеке

🔸 Дефицит бюджета Квебека превысил ожидания “всего” на $1.2 млрд и составляет $7.5 млрд из-за “стагнации экономической активности в провинции”.

🔸 Крупнейшая компания по переработке молочной продукции в мире Agropur подверглась кибератаке.

🔸 Королева музыкального радио Квебека, ведущая Джоан Бойвен, закончила карьеру и покинет эфир после 45 лет работы перед микрофоном.

🔸 Полиция Левиса арестовала 38-летнего мужчину в связи с серией ограблений, совершенных за последнюю неделю.

🔸 Bell Media добивается судебного запрета для Rogers Communications транслировать контент Warner Bros. Discovery на своих телеканалах в течение двух лет.

В Канаде

🔸 Джастин Трюдо подтвердил, что отправится в Вашингтон с 8 по 11 июля для участия в саммите НАТО.

🔸 Управление торгового представителя США заявляет за отмену налога в Канаде на крупные иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги.

🔸 Ученые Канады разработали и успешно применили генную терапию для лечения спинальной параплегии – редкого генетического заболевания.

🔸 Канада начинает работу над роботизированной рукой для будущего лунного форпоста.

🔸 В 2024 году рост продаж новых легковых автомобилей на рынке Канады все еще продолжается, и это связано с новыми моделями авто, которые предлагают улучшенные технологии и функции.

🔸 20 домов пострадали от наводнения в Interior в Британской Колумбии из-за проливных дождей.

🔸 Air Canada получит восемь самолетов 737-8 от Boeing.

В России

🔸 В Волгограде суд приговорил к 12 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя за финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

🔸 Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5 процента) с поставкой в июле снизились на 10 долларов за последнюю неделю и опустились до отметки в 222 доллара за тонну (FOB).

🔸 В Новосибирске начался суд над адвокатом Владимиром Бузюргиным, которого обвиняют в разглашении тайны следствия из-за отправки видео допроса клиента на телевидение.

🔸 Александра и Лидию Невзоровых признали экстремистской ячейкой и забрали у них дом в Санкт-Петербурге.

🔸 Роскосмос утвердил график создания Российской орбитальной станции. Согласно ему, до 2030 года на орбите появится ядро станции, состоящее из четырех модулей. До 2033 года ему добавят еще два целевых модуля.

🔸 Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объяснил, что запрет на пропаганду наркотиков в литературе не затронет классических произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.

🔸 До 90% Белгородской области, в том числе весь Белгород, Старый Оскол и Волоконовка — без электричества.

В мире

🔸 Папа Римский запретил любые татуировки.

🔸 Ураган Берил во вторник пронесся как чудовищный шторм 5-й категории возле Ямайки и Каймановых островов и обрушился на юго-восток Карибского моря, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

🔸 В Грузии разбился военный самолёт Су-25, один из пилотов погиб.

🔸 Лукашенко заявил о приведении в высокую боевую готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии.

🔸 Госдеп США: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО на саммите НАТО.

🔸 Индия и компания SERA из США отправят второго индийского астронавта в космос.

🔸 Американская поп-звезда Pink отменила концерт в Швейцарии из-за проблем со здоровьем.

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