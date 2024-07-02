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Новости Новости дня Делового Монреаля за 02 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 02 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 2, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 46 Просмотров

 

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Актер Бенуа Дажене, известный своими ролями в таких сериалах, как «30 соперничества», «Ла Галер», «Фортье» и «Ватататоу», внезапно скончался в возрасте 71 года.

🔸 Почему так мало домов на продажу? Ответ у Ольги Успенской.

🔸 Автомобиль, припаркованный в районе Сен-Лоран, полностью сгорел в результате поджога в ночь с понедельника на вторник.

🔸 Полиция Лонгёй (SPAL) арестовала мошенника, который от имени компании Gestion Multi Pro требовал залог в размере от $450 до $3700 за асфальтирование подъездов к жилым домам.

🔸 Певица Heart Энн Уилсон объявила во вторник, что у нее рак и отменила свой Royal Flush Tour в Монреале.

В Квебеке

🔸 Дефицит бюджета Квебека превысил ожидания “всего” на $1.2 млрд и составляет $7.5 млрд из-за “стагнации экономической активности в провинции”.

🔸 Крупнейшая компания по переработке молочной продукции в мире Agropur подверглась кибератаке.

🔸 Королева музыкального радио Квебека, ведущая Джоан Бойвен, закончила карьеру и покинет эфир после 45 лет работы перед микрофоном.

🔸 Полиция Левиса арестовала 38-летнего мужчину в связи с серией ограблений, совершенных за последнюю неделю.

🔸 Bell Media добивается судебного запрета для Rogers Communications транслировать контент Warner Bros. Discovery на своих телеканалах в течение двух лет.

В Канаде

🔸 Джастин Трюдо подтвердил, что отправится в Вашингтон с 8 по 11 июля для участия в саммите НАТО.

🔸 Управление торгового представителя США заявляет за отмену налога в Канаде на крупные иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги.

🔸 Ученые Канады разработали и успешно применили генную терапию для лечения спинальной параплегии – редкого генетического заболевания.

🔸 Канада начинает работу над роботизированной рукой для будущего лунного форпоста.

🔸 В 2024 году рост продаж новых легковых автомобилей на рынке Канады все еще продолжается, и это связано с новыми моделями авто, которые предлагают улучшенные технологии и функции.

🔸 20 домов пострадали от наводнения в Interior в Британской Колумбии из-за проливных дождей.

🔸 Air Canada получит восемь самолетов 737-8 от Boeing.

В России

🔸 В Волгограде суд приговорил к 12 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя за финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

🔸 Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5 процента) с поставкой в июле снизились на 10 долларов за последнюю неделю и опустились до отметки в 222 доллара за тонну (FOB).

🔸 В Новосибирске начался суд над адвокатом Владимиром Бузюргиным, которого обвиняют в разглашении тайны следствия из-за отправки видео допроса клиента на телевидение.

🔸 Александра и Лидию Невзоровых признали экстремистской ячейкой и забрали у них дом в Санкт-Петербурге.

🔸 Роскосмос утвердил график создания Российской орбитальной станции. Согласно ему, до 2030 года на орбите появится ядро станции, состоящее из четырех модулей. До 2033 года ему добавят еще два целевых модуля.

🔸 Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объяснил, что запрет на пропаганду наркотиков в литературе не затронет классических произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.

🔸 До 90% Белгородской области, в том числе весь Белгород, Старый Оскол и Волоконовка — без электричества.

В мире

🔸 Папа Римский запретил любые татуировки.

🔸 Ураган Берил во вторник пронесся как чудовищный шторм 5-й категории возле Ямайки и Каймановых островов и обрушился на юго-восток Карибского моря, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

🔸 В Грузии разбился военный самолёт Су-25, один из пилотов погиб.

🔸 Лукашенко заявил о приведении в высокую боевую готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии.

🔸 Госдеп США: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО на саммите НАТО.

🔸 Индия и компания SERA из США отправят второго индийского астронавта в космос.

🔸 Американская поп-звезда Pink отменила концерт в Швейцарии из-за проблем со здоровьем.

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