Профсоюзные работники отеля Queen Elizabeth приняли решение о проведении забастовки

Профсоюзные работники отеля Queen Elizabeth в центре Монреаля приняли решение о проведении забастовки.

Забастовка рассчитана на 120-часов или пятидневную забастовку, которая может быть разбита на часы или дни по мере необходимости. Около 600 работников, членов профсоюза, входящего в ассоциированную с CSN Федерацию, приняли этот мандат с перевесом в 95 процентов.

Это голосование является первым из серии, которые планируется провести в других отелях в Монреале, Квебеке, Восточных округах и Сагеней-Лак-Сен-Жан, в рамках согласованных переговоров, проводимых Торговой федерацией гостиничной индустрии.

Члены профсоюза в отеле Bonaventure, также расположенном в центре Монреаля, также должны проголосовать за решение о проведении забастовки 11 июля.

Другим профсоюзам соответствующих отелей будет предложено проголосовать за проведение такой же 120-часовой забастовки в ближайшие недели. Уже запланировано, что все проведут совместную однодневную забастовку в августе.

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