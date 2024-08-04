Август! Какой красивый и романтичный месяц! А что мы знаем о нем?













Что-то все начали писать нечто сентиментальное и какое-то грустное об августе. Хороший месяц, чего это вы! Да, лето заканчивается. Но всего лишь лето этого года и не более того! А сколько всего впереди: красавица-осень с ее листопадом и пышным разноцветьем, королева-зима с ее сугробами, поземками и пушистыми лапами елей… И это только в оставшееся время этого года! А сколько вообще всего впереди! Бросьте грустить! Давайте лучше август наполним какой-то благодатью и радостью.

Последний, нет, пардон, завершающий лето месяц, словно на прощание, дарит солнце и тепло. Сочные арбузы, красивые снопы скошенных трав, ароматные дыни, потрясающие закаты на берегу реки, легкая прохлада и приятный освещающий дождь… Все это август, все это проводы жаркого лета, все это подготовка к сбору урожая, сезону свадеб и трем Спасам, без которых невозможен ни один август!

А какие потрясающие стихотворения об этом месяце написаны именно женщинами: Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой, Беллой Ахмадуллиной. Но и мужчины-поэты не отставали. Достаточно вспомнить Самуила Маршака, Андрея Вознесенского, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского. И ни в одном из тех стихотворений, которые я знаю, не тоски, грусти, печали. Есть романтика, уморотворение, нега и блаженство.

Ибо таким и являет себя всем нам август, ибо он – такой и есть. Если немного вспомнить историю, то наверное, каждый скажет, что этот месяц назван так в честь первого римского императора Октавиана Августа, жившего давным-давно. Родился он еще до нашей эры, а умер на первых годах уже нашей. Именно благодаря ему всех царственных особ стали называть августейшими. А вы думали, почему?

Август или собственно Augustus с латинского переводится, как великий, священный, возвышенный. Дословно имя Август означает «возвеличенный богами». Император обосновал свой выбор тем, что этот месяц для него был счастливым, ведь именно в августе он одержал ряд своих значительных побед, в том числе и завоевал Египет.

Не стоит, наверное, напоминать, что предыдущий месяц июль увековечил и без того великое имя правителя Гая Юлия Цезаря. Ну, того, который «Пришел, увидел, победил!» и заявил, что «Жребий брошен!» Так вот, Августу пришлось даже поменять календарь, так как до этого в восьмом месяце было 30 дней. Но ему очень не хотелось, чтобы его месяц был короче июля.

Потому он и приписал себе один день, отняв его у февраля. Вот, собственно, почему февраль такой обделенный. Обнесенный, я бы даже сказала. А почему восьмой? А потому что Октавиан, други моя!

Кстати, на старорусском этот месяц года назывался зарев, так как зори в этот период столь же красивы, сколь и холодны. В других славянских языках август называли серпень. От слова серп, разумеется, так как на этот месяц приходилась горячая пора жатвы. Урожай, товарищи, всем необходимый и важный!

И немного вторя любимой Марине Ивановне, резюмирую: августь – это астры, это ливни, это грозди винограда и рябины, это звезды, это яблоки! Это – красота! Кто там загрустил? Прекратить немедленно! Еще четыре недели живем по-летнему и потихонечку перебираемся в осень! Я даже не спрашиваю, кто со мной! У вас просто нет выбора!))) Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.