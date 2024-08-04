6 отличных сериалов на вечер

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В маленьких селах, где соблюдаются традиции еще с древних времен, всегда случается что-то загадочное и неизвестное. Гадалки, приговоры, привороты и прочие магические дела в таких местах зачастую скрывают… 1993 год. Молодой, перспективный аспирант-филолог Максим приезжает в село Русалино собирать старинный фольклор. Уговорила его приехать в это село студентка Люба, ведь в Русалино живет ее тетя Варвара, а местность славится тем, что в ней сохранено много старинных песен, обрядов. Девушка искренне верит, что их научное путешествие поможет им сблизиться, ведь она влюблена в Максима… Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев сериал “Цыганка” на сайте интерактивного ТВ eTVnet.

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“Уроки вождения и жизни”

Известная автогонщица открывает школу вождения для женщин. Теперь, помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, она решает проблемы и своих учениц. Но кто из них сможет научить ее правилам движения к своему счастью? Кто сможет убедить сильную женщину не бояться своих чувств?

“Провинциал”

Провинциальный участковый, капитан полиции Николай Семашко помогает генералу Фирсову избежать тюремного заключения по ложному обвинению. В благодарность генерал приглашает его на работу в городское управление. На новом месте принципиальному полицейскому приходится противостоять не только криминальному миру, но и недовольным его появлением коллегам. Дома капитана тоже ждут проблемы – супруга Светлана надеялась, что Николай уйдет из органов, чтобы занять место в компании ее отца.

“Удар зодиака”

Вчерашний следователь, а сегодня безработная Ольга понимает, что после того, как она “копала” под вице-мэра города, работы ей не найти. И не то, что в органах, а просто никакой. Поэтому предложение самого известного в городе адвоката Чернова стать его ассистентом она принимает с радостью. Когда выясняется, что с помощью астрологии, которая является главным увлечением его жизни, Чернов может спасти ее родственников, Ольга решает, что готова связать с ним свою судьбу. Но внезапное исчезновение Чернова переворачивает жизнь Ольги.

“Одинокие сердца”

Лиза обладает уникальным даром: она по фотографиям влюбленных может определять, подходят ли они друг к другу. Но ее дар не всегда приносит положительные плоды. Сорокалетний мужчина, возмущенный тем, что Лиза не признала парой его и предполагаемую невесту, пытается выместить на ней свою злобу, но сдерживает себя. На следующий день оказывается, что этот разъяренный дикарь Артем Сычев устроился мастером цеха на швейной фабрике, где работает Лиза.

“Пенелопа”

Алена работает сортировщицей в порту. Парни заглядываются на нее, но она отвергает все ухаживания и ждет большой любви. Однажды в порт приплывает “прекрасный принц” из девичьих грез Иван – красавец и помощник капитана корабля. С его появлением в жизнь девушки приходит сказка – она без памяти влюбляется и совершенно теряет голову. Когда же приходит время прощаться, он оставляет Алене брелок-талисман и обещает непременно за ней вернуться. Но сумеет ли Пенелопа дождаться своего Одиссея?

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