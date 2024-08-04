Продажи жилья в Монреале выросли на 6,4%, но цены продолжают расти

Ассоциация сообщает, что продажи жилья в регионе за месяц составили 3830 единиц, по сравнению с 3598 в июне 2023 года.
Средняя цена на все типы жилья выросла в годовом исчислении, в том числе на 7,2%.
В прошлом месяце стоимость многоквартирного дома составила 777 000 долларов.
Средняя цена дома на одну семью выросла на 5,8% до 582 500 долларов, а средняя цена кондоминиума выросла на 2,8% до 401 000 долларов.
Количество активных объявлений в июне выросло на 24,4% по сравнению с предыдущим годом и составило 18 620.
Количество новых объектов недвижимости на рынке увеличилось на 7,6% до 5 446.
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