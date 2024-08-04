Владельцы электромопедов шокированы: использование такого транспорта в Квебеке будет запрещено!

Многие из тех, кто ездит на несертифицированных мопедах и мотоциклах, были шокированы внезапным решением совета по автострахованию Квебека запретить использование популярных транспортных средств.

Некоторые розничные продавцы остались с товарами на тысячи долларов в своих автосалонах, которые могут простаивать еще некоторое время, в то время как частные владельцы обратились к Facebook Marketplace, Kijiji и другим сайтам перепродажи, чтобы попытаться приобрести что-нибудь взамен своих, теперь уже гораздо менее ценных транспортных средств.

В мае Майкл Фонтейн купил подержанный электромопед Gio Royale за 1400 долларов. Во вторник, увидев новость о том, что он теперь запрещен, он в среду вечером выставил велосипед на продажу на Facebook Marketplace за 600 долларов.

“Для меня это полный шок”, – сказал он.

Фонтейн работает в UPS Lachine и сказал, что для него было “абсолютным удовольствием” ездить на электромопеде на работу.

“Я действительно расстроен”, – сказал он. “Они могли бы сделать предупреждение, как в случае с новыми газомоторными автомобилями. У них все еще есть уведомление за 11 лет. У нас не было даже дня”.

Он сказал, что теперь ему потребуется полтора часа, чтобы добраться до работы на автобусе и метро, тогда как раньше поездка на его скутере занимала 30 минут. В четверг он раздумывал, стоит ли рискнуть суммой от 300 до 600 долларов, чтобы доехать на работу на велосипеде или совершить долгую поездку на общественном транспорте.

Аналогичные предложения на скутеры и мопеды появляются на Marketplace, где пользователи размещают “подержанные мопеды, похожие на новые”, по низким ценам.

“Я только что узнал, что это больше не будет разрешено на велосипедных дорожках”, – написал один продавец в Салаберри-де-Валлейфилд, продавая мопед Gio за 600 долларов, который в розницу стоит значительно дороже 1000 долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.