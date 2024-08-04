Предприятия Дорваля шокированы получением штрафов за многолетнюю перевозку контейнеров

Многие предприятия промышленного сектора Дорваля имеют на своих складах транспортные контейнеры. В основном они используются для хранения и до сих пор не вызывали проблем.

“Городской инспектор выписал нам штраф за 1326 долларов”, – сказал Коста Туфенкджян из Chassis Carrosserie Dorval Inc.

На этой неделе инспекторы города Дорваль оштрафовали несколько предприятий за хранение контейнеров на их территории. Это соответствует уже существующему закону о хранении транспортных средств, который, по словам предпринимателей, никогда не применялся.

“Если нет нового закона, то…почему вы советуете мне переместить контейнер?” – недоумеваетДилбаг Сингх.

Президент Renovco Уолтер Асси говорит, что весной инспекторы пришли предупредить предприятия о нарушениях, и им дали 10 дней на то, чтобы переместить имеющиеся контерйнеры. Однако Асси говорит, что не может избавиться от них, потому что использует их на основных рабочих местах.

“Причина, по которой мы купили недвижимость в промышленной зоне, заключается в том, что мы решили, что у нас во дворе может быть такой контейнер, который мы сможем использовать”, – сказал Асси.

Владельцы бизнеса говорят, что инспекторы сказали, что контейнеры должны быть на колесах, а не на земле.

“Если все дело в том, что это бельмо на глазу с улицы, то если я подниму его на четыре-пять футов выше, это сделает его еще более бельмом на глазу”, – сказал Туфенкджян.

В заявлении говорилось: “Контейнеры на территории Дорваля находятся там только на временной основе”, и добавлялось: “Город Дорваль просто применяет свои действующие правила и подзаконные акты”. Асси говорит, что мэр Дорваля должен был приехать, но так и не приехал, и добавляет, что с тех пор о нем ничего не слышно.

Асси говорит, что он нанял адвоката и не планирует перевозить свои контейнеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.