Компания Lion Electric объявляет о еще 300 увольнениях

Компания Lion Electric Co. заявляет, что увольняет еще сотни работников в рамках плана по предотвращению финансовых потерь.

Это объявление привело к резкому падению акций компании по производству электробусов, и к концу дня их акции упали до копеечных отметок.

Цена акций упала на 22 цента, или более чем на 18 процентов, до 98 центов, когда рынки закрылись в среду, что намного ниже максимумов, которые превышали 24 доллара в середине 2021 года.

Компания Lion Electric сообщила, что в ближайшие дни около 300 сотрудников будут уволены в результате 30-процентного сокращения штата.Ожидается, что большинство увольнений будут временными.

Ранее компания объявила об увольнении около 220 сотрудников в феврале и апреле.

Компания из Монреаля заявила, что увольнения были частью плана по приведению своих расходов в соответствие с текущим спросом.

План также предусматривает сокращение производства электромобилей, создание новой линейки продуктов для продажи аккумуляторных батарей третьим лицам и потенциальную передачу в аренду значительной части своего завода в Джолиете, штат Иллинойс.

Это заявление было сделано после того, как компания сообщила о чистых убытках, которые выросли на 63% до 19,3 млн долларов США во втором квартале, и о снижении выручки на 48% до 30,3 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом.

По данным Lion Electric, за три месяца, закончившихся 30 июня, компания поставила 101 автомобиль, что почти на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и получила разводненный убыток в размере девяти центов на акцию по сравнению с убытком в пять центов на акцию годом ранее, что превзошло ожидания аналитиков.

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