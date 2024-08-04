С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливое воскресенье. Утром 22°C, Днём 26°C, Вечером 23°C. Но несмотря на непогоду, займемся продуктивным времяпрепровождением!

Мы вам предлагаем вирутаульно погулять, засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Ну, и конечно, новости!

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата! Это – день шампанского и день памяти Марии Магдалины. В этот день родились Андерсен и Левитан, Армстронг и Барак Обама.

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон (фр. Pierre Pérignon) заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. И вот, 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — Днем рождения этого напитка, а имя Периньон — впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.

Почему бы не отметить этот день бокалом игристого?

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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