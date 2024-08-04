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Новости Новости дня Делового Монреаля за 3 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 3 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 3, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 7 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Фестиваль Osheaga: В субботу на фестивале Osheaga в Монреале розовый цвет был в центре внимания. Поклонники американской певицы Чаппелл Роан носили розовую одежду и ковбойские шляпы в честь ее песни “Pink Pony Club”.
  • Неделя продаж местной продукции: До 11 августа по всему Квебеку проходит Неделя продаж местной продукции. Союз сельхозпроизводителей предлагает изобилие и разнообразие местных товаров.
  • Лаборатория синтетических наркотиков: В Сен-Совере обнаружена лаборатория синтетических наркотиков. Полиция изъяла около $24,000, 46,000 амфетаминов, метамфетамин, героин, каннабис, гашиш, а также оружие и боеприпасы.
  • Штраф за превышение скорости: Автомобилисту придется заплатить штраф в размере $2,430 за езду на скорости 200 км/ч в зоне 70 км/ч на шоссе 20 в Монреале.
  • Ножевое ранение в Лашине: 30-летний мужчина получил ножевое ранение в субботу в районе Лашин и находится в критическом состоянии.
  • Ухудшение ситуации в тюрьмах: С момента принятия закона, запрещающего изоляцию и содержание под стражей заключенных, ситуация в тюрьмах и федеральных пенитенциарных учреждениях Квебека ухудшилась.
  • Протест сталелитейщиков: Около тридцати представителей Профсоюза сталелитейщиков собрались перед монреальским офисом Telus, чтобы выразить протест против «замаскированного увольнения» более ста рабочих.

В Канаде

  • Успех на Олимпиаде: Канада провела успешный день на Олимпийских играх в Париже, добавив к своему счету четыре медали, включая золото Саммер Макинтош на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
  • Финансирование обсерватории: Правительство Трюдо выделит $850,000 на финансирование деятельности обсерватории Мон-Мегантик (OMM) в Эстри в течение следующих двух лет.
  • Оползень в Британской Колумбии: Озеру грозит переполнение из-за оползня в Британской Колумбии.
  • Рост числа банкротств: Во втором квартале этого года число банкротств в Канаде достигло четырехлетнего максимума.
  • Угон Bentley в Торонто: В Торонто подозреваемые протаранили ворота дома и угнали Bentley средь бела дня.
  • Акция на Kraft Dinner: Клиенты Loblaw за месяц скупили восьмимесячный запас коробок Kraft Dinner по акции.
  • Летний COVID-19: Летом COVID-19 поражает многие части мира, включая Канаду.

В России

  • Ограничение качества видео на YouTube: YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах в России.
  • Режим ЧС в Бурятии: В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за паводков.
  • Ротавирус в лагере под Калининградом: Дети массово заразились ротавирусом в лагере под Калининградом.
  • Избиение чемпиона по боксу: Чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали избили толпой в Крыму, возбуждено уголовное дело.
  • Поддержка Кости Цзю: Костя Цзю поддержал избитого толпой чемпиона России и Европы по боксу Двали.
  • Массовое ДТП в Верхней Пышме: В результате массового ДТП в Верхней Пышме пострадали шесть человек, включая двоих детей.
  • Атака беспилотников ВСУ: Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы.
  • Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле: Десять человек погибли в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, сообщило российское МЧС.

В мире

  • Протесты в Британии: В Британии начались протесты против наплыва нелегалов после нападения на детей.
  • Протесты в Сандерленде: Несколько сотен английских националистов вышли на протесты в городе Сандерленд.
  • Взрыв на заводе в Сербии: На оборонном заводе «Крушик» в Сербии прогремел взрыв, погибли три человека.
  • Демонстрация в Берлине: В Берлине прошла демонстрация за мир и дружбу с Россией.
  • Атака боевиков в Сомали: В столице Сомали боевики атаковали пляж, погибли по меньшей мере 20 человек.
  • Перенос запуска SpaceX: SpaceX перенесла запуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus.
  • Олимпийская чемпионка по теннису: Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже.
  • Шторм на Кубе и Флориде: Шторм, начавшийся над Кубой, обрушит проливной дождь на полуостров Флорида в эти выходные.
  • Трамп и дебаты: Трамп отказался от дебатов на канале ABC с Харрис и хочет участвовать в дебатах на Fox News.

 

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