Новости дня Делового Монреаля за 3 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Фестиваль Osheaga: В субботу на фестивале Osheaga в Монреале розовый цвет был в центре внимания. Поклонники американской певицы Чаппелл Роан носили розовую одежду и ковбойские шляпы в честь ее песни “Pink Pony Club”.
- Неделя продаж местной продукции: До 11 августа по всему Квебеку проходит Неделя продаж местной продукции. Союз сельхозпроизводителей предлагает изобилие и разнообразие местных товаров.
- Лаборатория синтетических наркотиков: В Сен-Совере обнаружена лаборатория синтетических наркотиков. Полиция изъяла около $24,000, 46,000 амфетаминов, метамфетамин, героин, каннабис, гашиш, а также оружие и боеприпасы.
- Штраф за превышение скорости: Автомобилисту придется заплатить штраф в размере $2,430 за езду на скорости 200 км/ч в зоне 70 км/ч на шоссе 20 в Монреале.
- Ножевое ранение в Лашине: 30-летний мужчина получил ножевое ранение в субботу в районе Лашин и находится в критическом состоянии.
- Ухудшение ситуации в тюрьмах: С момента принятия закона, запрещающего изоляцию и содержание под стражей заключенных, ситуация в тюрьмах и федеральных пенитенциарных учреждениях Квебека ухудшилась.
- Протест сталелитейщиков: Около тридцати представителей Профсоюза сталелитейщиков собрались перед монреальским офисом Telus, чтобы выразить протест против «замаскированного увольнения» более ста рабочих.
В Канаде
- Успех на Олимпиаде: Канада провела успешный день на Олимпийских играх в Париже, добавив к своему счету четыре медали, включая золото Саммер Макинтош на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
- Финансирование обсерватории: Правительство Трюдо выделит $850,000 на финансирование деятельности обсерватории Мон-Мегантик (OMM) в Эстри в течение следующих двух лет.
- Оползень в Британской Колумбии: Озеру грозит переполнение из-за оползня в Британской Колумбии.
- Рост числа банкротств: Во втором квартале этого года число банкротств в Канаде достигло четырехлетнего максимума.
- Угон Bentley в Торонто: В Торонто подозреваемые протаранили ворота дома и угнали Bentley средь бела дня.
- Акция на Kraft Dinner: Клиенты Loblaw за месяц скупили восьмимесячный запас коробок Kraft Dinner по акции.
- Летний COVID-19: Летом COVID-19 поражает многие части мира, включая Канаду.
В России
- Ограничение качества видео на YouTube: YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах в России.
- Режим ЧС в Бурятии: В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за паводков.
- Ротавирус в лагере под Калининградом: Дети массово заразились ротавирусом в лагере под Калининградом.
- Избиение чемпиона по боксу: Чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали избили толпой в Крыму, возбуждено уголовное дело.
- Поддержка Кости Цзю: Костя Цзю поддержал избитого толпой чемпиона России и Европы по боксу Двали.
- Массовое ДТП в Верхней Пышме: В результате массового ДТП в Верхней Пышме пострадали шесть человек, включая двоих детей.
- Атака беспилотников ВСУ: Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы.
- Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле: Десять человек погибли в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, сообщило российское МЧС.
В мире
- Протесты в Британии: В Британии начались протесты против наплыва нелегалов после нападения на детей.
- Протесты в Сандерленде: Несколько сотен английских националистов вышли на протесты в городе Сандерленд.
- Взрыв на заводе в Сербии: На оборонном заводе «Крушик» в Сербии прогремел взрыв, погибли три человека.
- Демонстрация в Берлине: В Берлине прошла демонстрация за мир и дружбу с Россией.
- Атака боевиков в Сомали: В столице Сомали боевики атаковали пляж, погибли по меньшей мере 20 человек.
- Перенос запуска SpaceX: SpaceX перенесла запуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus.
- Олимпийская чемпионка по теннису: Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже.
- Шторм на Кубе и Флориде: Шторм, начавшийся над Кубой, обрушит проливной дождь на полуостров Флорида в эти выходные.
- Трамп и дебаты: Трамп отказался от дебатов на канале ABC с Харрис и хочет участвовать в дебатах на Fox News.
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