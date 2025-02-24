Канада насторожена: Арктика в центре геополитического шторма

Канада с тревогой наблюдает за растущей активностью России и Китая в Арктике, а также недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии и присоединении Канады к США.

Российско-китайская экспансия

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр подчеркнул, что Китай не только проводит научные исследования в Арктике, но и собирает разведданные в регионе. Он также отметил значительное отставание Канады от России в освоении Арктики, указав на наличие у России 17 глубоководных портов в Северном Ледовитом океане, в то время как у Канады их нет.

Планы Канады по противодействию

Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о планах усиления военного и политического присутствия Канады в Арктике для противодействия угрозам со стороны России и других стран. Планируется развертывание новых патрульных кораблей, эсминцев, ледоколов и подводных лодок, а также увеличение количества самолетов и беспилотников в арктическом регионе.

Международная реакция

Ситуация осложняется недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию и оказать экономическое давление на Канаду. Эти угрозы вызвали серьезную обеспокоенность не только в Канаде, но и в Европейском союзе.

Канадские власти больше не считают Арктику “регионом низкой напряженности” и выражают тревогу по поводу российских притязаний на Арктику и углубляющегося геополитического соперничества. Особую озабоченность вызывает сотрудничество России с Китаем в регионе.

В ответ на эти вызовы Канада планирует углубить сотрудничество со странами Северной Европы, в том числе проводить совместные учения. Кроме того, Канада вместе с США модернизирует континентальную оборону, включая наблюдение за северными территориями с применением новых морских датчиков и спутников.