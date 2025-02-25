Монреаль создает Бюро французского языка для продвижения французского на острове

Администрация Монреаля объявила в понедельник о создании Бюро французского языка (Bureau de la langue française) с целью продвижения и защиты французского языка в метрополии.

Комитет по французскому языку города рекомендовал создать это бюро еще в октябре прошлого года. Согласно заявлению городских властей, новая структура “будет отвечать за реализацию новых положений, применяемых к муниципальным администрациям, как это предусмотрено Законом об официальном и общем языке Квебека – французском”.

“Как франкоязычная метрополия Америки, Монреаль гордо стоит на страже французского языка”, – заявила мэр Монреаля Валери Плант. “Создание Бюро французского языка знаменует решающий поворот в нашем стремлении продвигать и защищать наш общий язык. Это бюро возглавит нашу миссию и принесет французский язык в каждый уголок нашего города, поддерживая наши муниципальные службы и вдохновляя наших граждан ценить наше языковое наследие”.

Плант подчеркнула, что продвижение и укрепление позиций французского языка в городе было приоритетом для ее администрации.

Окончательный отчет комитета, представленный в октябре, стал результатом трехлетнего анализа положения французского языка в Монреале.

“Французский язык будет продолжать объединять нас и оставаться общим языком Монреаля”, – заявила Каролин Буржуа, ответственная за французский язык в исполнительном комитете города Монреаля.

Бюро будет подчиняться непосредственно генеральной дирекции города, что подчеркивает важность, придаваемую городом продвижению французского языка. Кроме того, оно будет заниматься соглашениями о финансировании с Министерством французского языка Квебека.

Создание Бюро французского языка является частью более широкой стратегии города по укреплению статуса Монреаля как франкоязычной метрополии Америк и защите французского языка в условиях многоязычного и космополитичного общества.

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