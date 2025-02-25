Срочный отзыв: Cybex обнаружил дефект в детских автокреслах

Компания Cybex, известный производитель детских товаров, объявила о добровольном отзыве ряда моделей автокресел для младенцев.

Производитель призывает родителей проверить модели Aton G Swivel

Причиной стал обнаруженный дефект, который может привести к отсоединению ремней безопасности, что значительно повышает риск травмирования ребенка при дорожно-транспортном происшествии.

Затронутые модели

Отзыв касается автокресел Aton G Swivel, включая версии с функцией SensorSafe, произведенные с июня 2023 года по 10 мая 2024 года. Под отзыв попадают модели с номерами: 522004175, 522004177, 522004179, 522004181, 522004801 и 522004803.

В чем проблема?

По данным компании, дефект может проявиться при неправильном использовании автокресла – если его скользят или царапают о острые края мебели или поворотного основания самого кресла. Это может привести к деформации крючков крепления ремней и выпадению фиксирующего штифта.

Что делать родителям?

Cybex планирует предоставить владельцам затронутых автокресел бесплатный комплект для устранения дефекта начиная с 4 апреля 2025 года. До получения комплекта компания настоятельно рекомендует:

Проверять крючки крепления ремней на наличие повреждений перед каждым использованием. Не использовать автокресло, если обнаружены какие-либо деформации крючков. Немедленно обратиться в Cybex при обнаружении проблемы.

Владельцы могут запросить комплект для обновления, зарегистрировавшись на сайте компании или позвонив по телефону 1-877-242-5676 (пн-пт, 8:00-17:00 EST).

“Безопасность детей – наш главный приоритет,” – заявил представитель Cybex. “Мы призываем всех родителей проверить свои автокресла и связаться с нами при малейших сомнениях.”

На данный момент Health Canada не получало сообщений о травмах, связанных с этим дефектом. Тем не менее, эксперты советуют родителям отнестись к ситуации со всей серьезностью и незамедлительно проверить свои автокресла.

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