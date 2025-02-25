Квебек ужесточает правила госзакупок в пользу местных поставщиков

Правительство Квебека вводит новые правила для государственных закупок, направленные на поддержку местных производителей и ограничение использования онлайн-платформ без представительства в провинции, таких как Amazon.

Новые требования

Согласно директиве, опубликованной в понедельник, государственные служащие теперь должны получать разрешение руководства для заказа товаров через платформы, не имеющие представительства в Квебеке. Такие разрешения будут направляться в Совет казначейства для одобрения.

“Государственные органы также будут обязаны принять внутренние правила для закупок у квебекских поставщиков”, – говорится в пресс-релизе.

Причины изменений

Соня ЛеБель, президент Совета казначейства, пояснила: “Некоторые онлайн-платформы продают очень мало товаров из Квебека, если вообще продают. Они также не поощряют государственные организации закупать у региональных поставщиков”.

Эти изменения последовали за недавним решением Amazon закрыть семь складов в Квебеке, что привело к потере 1900 прямых и 2600 косвенных рабочих мест.

Масштаб и исключения

Новая директива затрагивает 400 организаций, включая “министерства, а также учреждения здравоохранения, социальных служб, образования и высшего образования”.

Однако правительство уточнило, что “эти изменения не распространяются на компании, управляющие такими веб-сайтами и имеющие розничные точки в Квебеке, или когда их основная деятельность – продажа квебекских товаров”.

Дальнейшие планы

Квебек также намерен улучшить свою стратегию присуждения государственных контрактов, “включив критерии, которые могут быть более благоприятными для местного бизнеса, такие как углеродный след или социальная ответственность”.

Эти меры отражают стремление правительства Квебека укрепить местную экономику и поддержать квебекских производителей в условиях глобальной конкуренции и потенциальных торговых угроз.

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