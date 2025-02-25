Жители Монреаля возмущены штрафами за диагональную парковку после снежных бурь

После серии сильных снегопадов в Монреале многие автовладельцы столкнулись с неожиданными штрафами за неправильную парковку. Жители, вынужденные импровизировать из-за огромных сугробов, получили штрафы в размере 120 долларов за диагональную парковку вместо параллельной.

Женевьева Галипо, дизайнер из района Майл-Энд, объясняет: “Из-за огромного количества снега после бури на выходных мне пришлось припарковаться по диагонали, как и всем остальным. В какой-то момент у вас просто не остается выбора”.

Алекс Кондилас, сосед Галипо, проживший на улице Хатчисон 55 лет, был шокирован строгим подходом города: “Это была двусторонняя улица, ставшая односторонней из-за снежных заносов. Люди умудрялись расчистить место для парковки. А потом наш великий город пришел и выписал штрафы за диагональную парковку”.

Реакция властей

Мэр Валери Плант заявила, что город проявляет терпимость, но люди должны понимать: неправильная парковка может помешать нормальному движению или работе экстренных служб. Водители пожарных машин и скорой помощи подчеркнули важность свободного проезда.

“Вот где начинаются сложности,” – отметила мэр Плант во время ежедневного брифинга о масштабной уборке снега. “Возможно, некоторые паркуются именно так, не блокируя проезд. Но в некоторых случаях это действительно мешает пожарным и скорой помощи”.

Перспективы для оштрафованных

Эксперты считают, что оштрафованные водители могут попытаться убедить судью в том, что они стали жертвами особых обстоятельств. Эрик Ламонтань, адвокат фирмы Contravention Experts, предполагает: “Думаю, многие пойдут в суд и объяснят судье, что в данной ситуации у них не было другого выхода, кроме как припарковаться таким образом”.

Несмотря на недовольство жителей, городские власти Монреаля продолжают настаивать на важности соблюдения правил парковки для обеспечения безопасности и эффективности уборки снега.

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