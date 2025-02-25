Акционеры Lion Electric подают коллективный иск против производителя электробусов

Квебекская компания Lion Electric Co., производитель электрических транспортных средств, столкнулась с коллективным иском от акционеров. Инвесторы утверждают, что компания вводила их в заблуждение относительно своего финансового состояния.

Суть обвинений

Поданный в Верховный суд Квебека иск утверждает, что Lion Electric скрывала от инвесторов факты о своем портфеле заказов и производственных мощностях. По словам акционеров, эти действия привели к огромным финансовым потерям: когда проблемы компании стали достоянием общественности, акции потеряли 96% стоимости на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка.

Ответчики и текущее положение компании

В числе ответчиков названы директора, должностные лица, аудиторы и андеррайтеры компании. В декабре 2024 года Lion Electric получила защиту от кредиторов и сейчас ищет покупателя с планом реструктуризации, который предполагает сосредоточиться только на производстве школьных автобусов и перенести все производство в Квебек.

Правовой статус иска

Стоит отметить, что обвинения в коллективном иске еще не проверены в суде, а сам иск пока не получил официального разрешения. Lion Electric пока не предоставила комментариев по поводу судебного разбирательства.

Финансовые трудности

Напомним, что Lion Electric переживает серьезные финансовые трудности. В третьем квартале 2024 года компания сообщила о чистом убытке в размере 33,9 миллиона долларов, а выручка упала до 30,6 миллиона долларов, что на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот иск может стать еще одним серьезным ударом по репутации и финансовому положению некогда перспективного производителя электротранспорта.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.