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Новости Монреальцы могут ездить на REM бесплатно на этой неделе
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Вагон REM.

Монреальцы могут ездить на REM бесплатно на этой неделе

Степан Артемьевский Фев 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

С 24 по 28 февраля 2025 года монреальцы смогут пользоваться Réseau express métropolitain (REM) бесплатно. Это решение принято в связи с недавними сбоями в работе системы, которые не соответствуют ожидаемому уровню обслуживания.

 

Изменения в расписании

В течение этой недели поезда REM будут ходить только в часы пик: с 5:30 утра до 10:00 утра и с 15:00 до 20:00 вечера. В остальное время сеть будет закрыта. Чтобы компенсировать отсутствие поездов, будут работать специальные автобусы-шаттлы, доступные круглосуточно.

Причины изменений

Решение о бесплатном проезде и изменении расписания связано с необходимостью стабилизировать работу REM. В последние недели система испытывала многочисленные сбои, в основном из-за зимней погоды. Министр транспорта Женевьев Гильбо призвала партнеров найти решения для устранения этих проблем.

Реакция общественности

Мэр Броссарда Дорин Ассаад раскритиковала REM, назвав его “неудачей” и призвав вернуть автобусные маршруты, которые были заменены на REM. Однако руководство REM заверяет, что делает все возможное для улучшения ситуации.

Эти меры будут пересматриваться еженедельно в зависимости от прогресса, достигнутого компаниями Alstom и AtkinsRéalis. Основная цель — обеспечить качественное обслуживание пользователям.

 

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