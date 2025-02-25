Поджог в Пиеррефонде: баловство или акт вандализма?

Полиция Монреаля (SPVM) получила вызов в 00:15 по поводу возгорания на бульваре Сен-Шарль, недалеко от бульвара Пьерфон.
По словам представителя полиции Каролин Шеврефилс, когда офицеры прибыли на место происшествия, пожарные уже приступили к тушению огня.
Пожарные обнаружили на месте происшествия элементы поджога, что позволяет предположить умышленный характер возгорания.
Ущерб зданию оценивается как незначительный. Пострадавших нет, арестов не производилось.
Место происшествия было оцеплено, а дело передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля для дальнейшего расследования.
Этот инцидент является частью серии подозрительных пожаров в коммерческих зданиях Монреаля за последние месяцы.
Полиция Монреаля отмечает рост числа подобных случаев поджогов, которые часто связаны с актами запугивания.
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