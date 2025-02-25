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Новости Поджог в Пиеррефонде: баловство или акт вандализма?
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Пожарный автомобиль монреальских борцов с огнём. Фото с сайта монреальских пожарных.

Поджог в Пиеррефонде: баловство или акт вандализма?

Виктория Христова Фев 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

В ночь на понедельник, 24 февраля 2025 года, в коммерческом центре района Пьерфон-Роксборо Монреаля произошел предполагаемый поджог.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила вызов в 00:15 по поводу возгорания на бульваре Сен-Шарль, недалеко от бульвара Пьерфон.

По словам представителя полиции Каролин Шеврефилс, когда офицеры прибыли на место происшествия, пожарные уже приступили к тушению огня.

Пожарные обнаружили на месте происшествия элементы поджога, что позволяет предположить умышленный характер возгорания.

Ущерб зданию оценивается как незначительный. Пострадавших нет, арестов не производилось.

Место происшествия было оцеплено, а дело передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля для дальнейшего расследования.

Этот инцидент является частью серии подозрительных пожаров в коммерческих зданиях Монреаля за последние месяцы.

Полиция Монреаля отмечает рост числа подобных случаев поджогов, которые часто связаны с актами запугивания.

 

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