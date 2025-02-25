Вспышка кори в Квебеке: количество случаев заставляет настрожиться

Вспышка кори в Квебеке продолжает расти, хотя и не взрывными темпами. По состоянию на 24 февраля 2025 года в провинции зарегистрировано 24 случая заболевания.

Лорентиды остаются наиболее пострадавшим регионом с 17 случаями, включая два новых, о которых сообщили 18 февраля. Случаи также зафиксированы в Монреале, Лавале и Монтережи.

Корь – крайне заразное заболевание. Один инфицированный может заразить до 16 непривитых людей.

Основные симптомы включают высокую температуру, кашель, насморк, покраснение глаз и общее недомогание, за которыми следует сыпь на лице и теле.

Заболевание может привести к серьезным осложнениям, особенно у младенцев, включая слепоту, энцефалит, пневмонию и, в редких случаях, смерть.

Директор общественного здравоохранения Квебека д-р Люк Буало выразил серьезную обеспокоенность распространением кори, особенно ее проникновением в школы из-за недостаточной вакцинации детей.

Поскольку лечения от кори не существует, вакцинация остается лучшим способом защиты.

В Квебеке дети получают вакцину в 12 и 18 месяцев, но ее можно бесплатно сделать в любом возрасте.

Невакцинированные лица, контактировавшие с больным корью, должны самоизолироваться с 5-го по 14-й день после контакта.

Вспышка кори также наблюдается в Онтарио, где на 12 февраля зарегистрировано 57 подтвержденных и 6 вероятных случаев.

Хотя корь считается ликвидированной в Канаде, она остается эндемичной в других странах, что приводит к импортированным случаям и распространению заболевания.

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