Детский Центр “Мечта”: Жемчужина русской культуры в сердце Монреаля

В самом центре космополитичного Монреаля, на оживленном бульваре Декари, расположился уникальный образовательный и культурный оазис – Детский Центр “Мечта”.

Уже более 20 лет этот центр служит маяком русской культуры и образования в Канаде, открывая свои двери для детей и подростков от буквально карапузов и до 17 лет.

основанный в 2001 году тремя энтузиастами – Татьяной Ситниковой, Татьяной Кононовой и Аллой Сидневой – Центр “Мечта” быстро превратился из небольшой субботней школы в настоящий дом для русскоговорящей общины Монреаля.

“Мы начинали с нескольких классов и горстки учеников,” – вспоминает Татьяна Ситникова, директор Центра. “Сегодня у нас более 300 учащихся и десятки разнообразных программ. Это настоящее чудо, созданное любовью и трудом многих людей.”

“Мечта” предлагает не просто уроки русского языка. Здесь дети погружаются в мир русской культуры через литературу, историю, музыку и искусство.

“Наша цель – не только научить детей говорить по-русски, но и привить им любовь к богатейшей русской культуре,” – говорит Алла Сиднева, заместитель директора по учебной части.

Ежегодно в центре проводятся яркие мероприятия, ставшие любимыми и традиционными: новогодние праздники, концерты к 8 Марта и окончанию учебного года, а также захватывающие предметные олимпиады.

Помимо академических занятий, “Мечта” славится своими творческими кружками. Здесь есть все: от балета до робототехники.

Детский Центр не только сохраняет русское наследие, но и помогает детям гармонично влиться в канадское общество.

“Мы воспитываем настоящих граждан мира,” – подчеркивает Татьяна Кононова. “Наши выпускники одинаково уверенно чувствуют себя и в России, и в Канаде.”

Сегодня “Мечта” продолжает расти и развиваться. Планы – гранидиозны и необъятны. Но, безусловно, реальны и реализуемы.

“Мы мечтаем, чтобы каждый русскоговорящий ребенок в Канаде имел доступ к качественному образованию на родном языке,” – делится планами Татьяна Ситникова.

Детский Центр “Мечта” – это не просто школа. Это место, где мечты становятся реальностью, а будущее создается здесь и сейчас, в самом сердце Монреаля.

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