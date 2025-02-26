Операция по уборке снега в Монреале: 68% завершено

По состоянию на вторник утром, 68% работ уже завершено. Ожидается, что полная очистка города займет как минимум до 2 марта.
Мэр Монреаля Валери Плант подтвердила, что ход работ соответствует намеченному графику. “Мы придерживаемся даты 2 марта. Если работы пойдут быстрее, мы сообщим об этом. Но все зависит от погоды. Сейчас погода благоприятная, потепление помогает. Однако если ударят морозы, снег затвердеет, и работа замедлится”, – отметила Плант.
Прогресс по районам
Некоторые районы города демонстрируют значительный прогресс:
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Л’Иль-Бизар–Сент-Женевьев: 69%
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Пьерфон–Роксборо: 84%
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Лашин: 85%
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Сен-Леонар: 75%
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Анжу: 79%
Другие районы отстают:
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Ахунцик-Картьервиль: 55%
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Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас: 64%
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Виль-Мари: 64%
Проблемы и вызовы
Несмотря на прогресс, сотни улиц, включая Оксфорд-авеню в NDG, остаются опасными для жителей. Узкие проезды затрудняют работу экстренных служб.
“Одна из проблем – это сами улицы, учитывая размеры наших пожарных машин. Если улицы изначально узкие, а снег сдвинут к обочинам, и люди паркуются под углом 45 градусов, нам сложно проехать”, – пояснил Ги Лапуант, начальник отдела пожарной службы Монреаля.
Парковка и эвакуация
Город проявляет снисходительность к нарушениям правил парковки из-за сложных дорожных условий. Однако это касается только парковки для резидентов и платных парковочных мест.
С 14 по 24 февраля было оштрафовано 905 автомобилей без эвакуации и 5754 с эвакуацией.
Возобновление вывоза мусора
Вывоз мусора и сбор вторсырья возобновились в понедельник после приостановки 17 февраля.
Прогноз погоды
На этой неделе ожидается переменная облачность с вероятностью осадков. Температура будет колебаться от +4°C до -16°C.
Мэр Плант поблагодарила жителей Монреаля за терпение и призвала не сдаваться: “Монреальцы, спасибо за ваше терпение. Мы не сдаемся. Наши рабочие, частные компании и экстренные службы – мы все не сдаемся. Большое спасибо за ваши усилия”.
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