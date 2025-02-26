Операция по уборке снега в Монреале: 68% завершено

Мэр Валери Плант подтвердила, что работы идут по графику. Операция по уборке снега в Монреале продолжается успешно.

По состоянию на вторник утром, 68% работ уже завершено. Ожидается, что полная очистка города займет как минимум до 2 марта.

Мэр Монреаля Валери Плант подтвердила, что ход работ соответствует намеченному графику. “Мы придерживаемся даты 2 марта. Если работы пойдут быстрее, мы сообщим об этом. Но все зависит от погоды. Сейчас погода благоприятная, потепление помогает. Однако если ударят морозы, снег затвердеет, и работа замедлится”, – отметила Плант.

Прогресс по районам

Некоторые районы города демонстрируют значительный прогресс:

Л’Иль-Бизар–Сент-Женевьев : 69%

Пьерфон–Роксборо : 84%

Лашин : 85%

Сен-Леонар : 75%

Анжу: 79%

Другие районы отстают:

Ахунцик-Картьервиль : 55%

Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас : 64%

Виль-Мари: 64%

Проблемы и вызовы

Несмотря на прогресс, сотни улиц, включая Оксфорд-авеню в NDG, остаются опасными для жителей. Узкие проезды затрудняют работу экстренных служб.

“Одна из проблем – это сами улицы, учитывая размеры наших пожарных машин. Если улицы изначально узкие, а снег сдвинут к обочинам, и люди паркуются под углом 45 градусов, нам сложно проехать”, – пояснил Ги Лапуант, начальник отдела пожарной службы Монреаля.

Парковка и эвакуация

Город проявляет снисходительность к нарушениям правил парковки из-за сложных дорожных условий. Однако это касается только парковки для резидентов и платных парковочных мест.

С 14 по 24 февраля было оштрафовано 905 автомобилей без эвакуации и 5754 с эвакуацией.

Возобновление вывоза мусора

Вывоз мусора и сбор вторсырья возобновились в понедельник после приостановки 17 февраля.

Прогноз погоды

На этой неделе ожидается переменная облачность с вероятностью осадков. Температура будет колебаться от +4°C до -16°C.

Мэр Плант поблагодарила жителей Монреаля за терпение и призвала не сдаваться: “Монреальцы, спасибо за ваше терпение. Мы не сдаемся. Наши рабочие, частные компании и экстренные службы – мы все не сдаемся. Большое спасибо за ваши усилия”.

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