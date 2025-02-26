Шокирующие подробности авиакатастрофы в Торонто: за штурвалом мог быть неопытный пилот

Согласно предварительным данным, самолетом авиакомпании Delta могла управлять 26-летняя Кендал Мишель Суонсон, получившая сертификат пилота всего полтора месяца назад.
Неопытный пилот за штурвалом?
Источники, близкие к расследованию, сообщают, что Суонсон ранее работала инструктором и имела опыт управления только небольшими винтовыми самолетами. База данных Федерального управления гражданской авиации подтверждает наличие у нее действующего сертификата, но отмечает недостаточность опыта для самостоятельного управления крупным пассажирским лайнером.
Хронология трагедии
Инцидент произошел 17 февраля при сложных метеоусловиях. При посадке в условиях порывистого ветра и снегопада самолет совершил жесткое приземление и перевернулся. Более 20 из 80 находившихся на борту получили травмы различной степени тяжести.
Реакция авиакомпании
Представитель Delta Airlines Джон Смит заявил: “Мы сотрудничаем со следствием и воздерживаемся от комментариев до завершения официального расследования. Безопасность наших пассажиров всегда остается нашим главным приоритетом.”
Вопросы безопасности
Авиаэксперт Мария Родригес комментирует: “Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о политике найма и обучения пилотов. Необходимо срочно пересмотреть стандарты и требования к опыту пилотов, особенно в сложных метеоусловиях.”
Расследование продолжается. Ожидается, что окончательный отчет будет представлен через несколько месяцев. Тем временем, этот инцидент уже вызвал бурные дебаты о безопасности воздушных перевозок и необходимости ужесточения требований к подготовке пилотов.
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