Квебек объявляет войну болезни Альцгеймера

Правительство Квебека представило амбициозную программу по борьбе с болезнью Альцгеймера и другими нейрокогнитивными расстройствами. Ключевой акцент сделан на профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

Реалистичные цели

Министр по делам пожилых людей Соня Беланже заявила на пресс-конференции: “Несмотря на общее старение населения, мы уверены, что сможем значительно сократить число новых случаев заболевания”. По оценкам экспертов, успешная реализация программы позволит ежегодно предотвращать около 11 500 случаев болезни Альцгеймера в провинции.

Укрепление первичной медицинской помощи

Правительство планирует существенно усилить систему первичной медицинской помощи. “Мы сосредоточимся на улучшении скрининга, ухода и поддержки пациентов”, – подчеркнула министр Беланже. Особое внимание будет уделено роли фармацевтов, социальных работников и психологов в поддержке семейных врачей.

Приоритетный доступ к медицинской помощи

Новая политика предусматривает признание болезни Альцгеймера и других нейрокогнитивных расстройств приоритетными для получения семейного врача. Также планируется упростить процедуру регистрации у врача или в клинике первичной помощи для людей с этими заболеваниями.

Мнение эксперта

Доктор Говард Бергман, семейный врач и гериатр, отметил: “При активном подходе к профилактике и с учетом потенциала новых лекарств в ближайшие 5-10 лет есть надежда не только на замедление роста, но даже на снижение числа случаев заболевания”.

Факторы успеха

Эксперты указывают, что улучшение условий жизни, повышение уровня образования и снижение курения уже способствуют уменьшению числа случаев в развитых странах. Профилактика и лечение гипертонии, диабета и нарушений холестерина также положительно влияют на распространенность болезни Альцгеймера.