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Новости Скандал вокруг SAAQclic: правительство требует расследования
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec.

Скандал вокруг SAAQclic: правительство требует расследования

Виктория Христова Фев 26, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Правительство Квебека инициировало масштабную проверку проекта цифровой трансформации Общества автомобильного страхования Квебека (SAAQ) после шокирующего отчета генерального аудитора. Проект, известный как SAAQclic, оказался в центре скандала из-за огромного перерасхода средств и подозрений в коррупции.

Запрос на расследование

Министр транспорта Женевьев Гильбо обратилась к главе Постоянного антикоррупционного подразделения (UPAC) с просьбой расследовать “возмутительные” факты, выявленные в ходе аудита. “Граждане имеют право ожидать рационального и прозрачного управления государственными средствами”, – заявила Гильбо.

Шокирующие цифры

Согласно отчету генерального аудитора Гилен Леклерк:

  • Общая стоимость проекта выросла до 1,1 миллиарда долларов, что на 40% выше первоначальных прогнозов.

  • Превышение бюджета составило 500 миллионов долларов.

  • Вместо ожидаемой экономии в 53 миллиона долларов, время обслуживания клиентов увеличилось на 20%.

Подозрения в коррупции

Аудит выявил ряд тревожных фактов:

  • Неполное планирование потребностей перед подписанием контракта.

  • Предполагаемый конфликт интересов в процессе оценки проекта.

  • Манипулирование информацией, предоставляемой руководству и парламентариям.

Реакция правительства

Президент Совета казначейства Соня ЛеБель поручила Управлению государственных рынков (AMP) провести тщательную проверку процесса заключения и исполнения контракта SAAQclic.

Комментарий эксперта

Профессор управления Университета Лаваля Жан Трамбле отмечает: “Этот случай демонстрирует системные проблемы в управлении крупными IT-проектами в государственном секторе. Необходимо пересмотреть процессы планирования и контроля для предотвращения подобных ситуаций в будущем”.

Что дальше?

Ожидается, что расследование UPAC и проверка AMP займут несколько месяцев. Правительство обещает полную прозрачность и готовность принять необходимые меры по результатам проверок.

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