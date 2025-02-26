Скандал вокруг SAAQclic: правительство требует расследования

Правительство Квебека инициировало масштабную проверку проекта цифровой трансформации Общества автомобильного страхования Квебека (SAAQ) после шокирующего отчета генерального аудитора. Проект, известный как SAAQclic, оказался в центре скандала из-за огромного перерасхода средств и подозрений в коррупции.

Запрос на расследование Министр транспорта Женевьев Гильбо обратилась к главе Постоянного антикоррупционного подразделения (UPAC) с просьбой расследовать “возмутительные” факты, выявленные в ходе аудита. “Граждане имеют право ожидать рационального и прозрачного управления государственными средствами”, – заявила Гильбо. Шокирующие цифры Согласно отчету генерального аудитора Гилен Леклерк: Общая стоимость проекта выросла до 1,1 миллиарда долларов, что на 40% выше первоначальных прогнозов.

Превышение бюджета составило 500 миллионов долларов.

Вместо ожидаемой экономии в 53 миллиона долларов, время обслуживания клиентов увеличилось на 20%. Подозрения в коррупции Аудит выявил ряд тревожных фактов: Неполное планирование потребностей перед подписанием контракта.

Предполагаемый конфликт интересов в процессе оценки проекта.

Манипулирование информацией, предоставляемой руководству и парламентариям. Реакция правительства Президент Совета казначейства Соня ЛеБель поручила Управлению государственных рынков (AMP) провести тщательную проверку процесса заключения и исполнения контракта SAAQclic. Комментарий эксперта Профессор управления Университета Лаваля Жан Трамбле отмечает: “Этот случай демонстрирует системные проблемы в управлении крупными IT-проектами в государственном секторе. Необходимо пересмотреть процессы планирования и контроля для предотвращения подобных ситуаций в будущем”. Что дальше? Ожидается, что расследование UPAC и проверка AMP займут несколько месяцев. Правительство обещает полную прозрачность и готовность принять необходимые меры по результатам проверок.

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