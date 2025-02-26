Скандал вокруг SAAQclic: правительство требует расследования

Запрос на расследование
Министр транспорта Женевьев Гильбо обратилась к главе Постоянного антикоррупционного подразделения (UPAC) с просьбой расследовать “возмутительные” факты, выявленные в ходе аудита. “Граждане имеют право ожидать рационального и прозрачного управления государственными средствами”, – заявила Гильбо.
Шокирующие цифры
Согласно отчету генерального аудитора Гилен Леклерк:
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Общая стоимость проекта выросла до 1,1 миллиарда долларов, что на 40% выше первоначальных прогнозов.
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Превышение бюджета составило 500 миллионов долларов.
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Вместо ожидаемой экономии в 53 миллиона долларов, время обслуживания клиентов увеличилось на 20%.
Подозрения в коррупции
Аудит выявил ряд тревожных фактов:
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Неполное планирование потребностей перед подписанием контракта.
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Предполагаемый конфликт интересов в процессе оценки проекта.
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Манипулирование информацией, предоставляемой руководству и парламентариям.
Реакция правительства
Президент Совета казначейства Соня ЛеБель поручила Управлению государственных рынков (AMP) провести тщательную проверку процесса заключения и исполнения контракта SAAQclic.
Комментарий эксперта
Профессор управления Университета Лаваля Жан Трамбле отмечает: “Этот случай демонстрирует системные проблемы в управлении крупными IT-проектами в государственном секторе. Необходимо пересмотреть процессы планирования и контроля для предотвращения подобных ситуаций в будущем”.
Что дальше?
Ожидается, что расследование UPAC и проверка AMP займут несколько месяцев. Правительство обещает полную прозрачность и готовность принять необходимые меры по результатам проверок.
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