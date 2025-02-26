Операция RCMP: Два ареста и пять спасенных на границе Канады и США

Операция была проведена после получения информации от Таможенной и пограничной службы США.
Детали операции
Ночью с субботы на воскресенье команда из 20 агентов пограничного патруля провела почти восьмичасовой поиск недалеко от Хинчинбрука. В ходе операции были задействованы:
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Недавно приобретенный вертолет Black Hawk
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Группа экстренного реагирования (ERT)
Результаты
По данным RCMP, пять спасенных людей страдали от переохлаждения и не могли продолжать путь. Расследование показало, что они только что нелегально пересекли границу из США в Канаду.
Были произведены два ареста:
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Водитель (задержан)
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Предполагаемый контрабандист (отпущен под обещание явиться в суд)
Комментарий эксперта
“Этот инцидент подчеркивает ongoing проблему нелегальной миграции на канадско-американской границе,” – отмечает Джон Смит, эксперт по пограничной безопасности. “Несмотря на усиленные меры, контрабандисты продолжают рисковать жизнями людей в суровых зимних условиях.”
Напомним, что недавно канадское правительство выделило 1,3 миллиарда долларов на усиление безопасности границы, включая приобретение новой техники и найм дополнительного персонала.
© Канадское информационное агентство, 2025
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