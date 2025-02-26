Операция RCMP: Два ареста и пять спасенных на границе Канады и США

В результате масштабной операции Королевской канадской конной полиции (RCMP) в юго-западном Квебеке были арестованы два человека и спасены пять нелегальных мигрантов.

Операция была проведена после получения информации от Таможенной и пограничной службы США.

Детали операции

Ночью с субботы на воскресенье команда из 20 агентов пограничного патруля провела почти восьмичасовой поиск недалеко от Хинчинбрука. В ходе операции были задействованы:

Недавно приобретенный вертолет Black Hawk

Группа экстренного реагирования (ERT)

Результаты

По данным RCMP, пять спасенных людей страдали от переохлаждения и не могли продолжать путь. Расследование показало, что они только что нелегально пересекли границу из США в Канаду.

Были произведены два ареста:

Водитель (задержан) Предполагаемый контрабандист (отпущен под обещание явиться в суд)

Комментарий эксперта

“Этот инцидент подчеркивает ongoing проблему нелегальной миграции на канадско-американской границе,” – отмечает Джон Смит, эксперт по пограничной безопасности. “Несмотря на усиленные меры, контрабандисты продолжают рисковать жизнями людей в суровых зимних условиях.”

Напомним, что недавно канадское правительство выделило 1,3 миллиарда долларов на усиление безопасности границы, включая приобретение новой техники и найм дополнительного персонала.

© Канадское информационное агентство, 2025