Квебек объявляет первую неделю борьбы с буллингом в школах

Мероприятие пройдет с 17 по 21 марта и станет важным шагом в борьбе с негативными явлениями в образовательной среде.

Однодневный мораторий на занятия

Неделя стартует 17 марта с беспрецедентного шага – однодневного моратория на все учебные занятия во всех школах Квебека. Министр образования Бернар Дренвиль пояснил:

“В этот день ученики отложат карандаши и начнут открытый диалог с учителями о способах предотвращения насилия и буллинга. Мы хотим укрепить принципы гражданственности и уважения в школьной среде.”

Тематические дни и мероприятия

Каждый день недели будет посвящен определенной теме, раскрывающей различные аспекты проблемы школьного насилия. Запланированы семинары, образовательные подкасты и другие интерактивные мероприятия для учащихся и их родителей.

Часть масштабного плана

Неделя борьбы с буллингом – это элемент комплексного Плана профилактики школьного насилия и буллинга, принятого в октябре 2023 года. Полномасштабное внедрение плана во всех школах провинции ожидается в начале 2025-2026 учебного года.

Мнение эксперта

Доктор Мари Лефевр, психолог и специалист по школьному насилию, комментирует:

“Эта инициатива – важный шаг в правильном направлении. Открытый диалог и вовлечение всех участников образовательного процесса критически важны для создания безопасной школьной среды.”

Ответственность начинается дома

Министр Дренвиль подчеркнул роль семьи в решении проблемы: “Уважение и гражданственность должны не только преподаваться, но и проживаться каждый день. Эта ответственность начинается дома с родителей и продолжается в школе.”

Общественность Квебека с интересом ожидает результатов этой новаторской инициативы, которая может стать моделью для других провинций в борьбе со школьным насилием.