Квебек объявляет первую неделю борьбы с буллингом в школах

Мероприятие пройдет с 17 по 21 марта и станет важным шагом в борьбе с негативными явлениями в образовательной среде.
Однодневный мораторий на занятия
Неделя стартует 17 марта с беспрецедентного шага – однодневного моратория на все учебные занятия во всех школах Квебека. Министр образования Бернар Дренвиль пояснил:
“В этот день ученики отложат карандаши и начнут открытый диалог с учителями о способах предотвращения насилия и буллинга. Мы хотим укрепить принципы гражданственности и уважения в школьной среде.”
Тематические дни и мероприятия
Каждый день недели будет посвящен определенной теме, раскрывающей различные аспекты проблемы школьного насилия. Запланированы семинары, образовательные подкасты и другие интерактивные мероприятия для учащихся и их родителей.
Часть масштабного плана
Неделя борьбы с буллингом – это элемент комплексного Плана профилактики школьного насилия и буллинга, принятого в октябре 2023 года. Полномасштабное внедрение плана во всех школах провинции ожидается в начале 2025-2026 учебного года.
Мнение эксперта
Доктор Мари Лефевр, психолог и специалист по школьному насилию, комментирует:
“Эта инициатива – важный шаг в правильном направлении. Открытый диалог и вовлечение всех участников образовательного процесса критически важны для создания безопасной школьной среды.”
Ответственность начинается дома
Министр Дренвиль подчеркнул роль семьи в решении проблемы: “Уважение и гражданственность должны не только преподаваться, но и проживаться каждый день. Эта ответственность начинается дома с родителей и продолжается в школе.”
Общественность Квебека с интересом ожидает результатов этой новаторской инициативы, которая может стать моделью для других провинций в борьбе со школьным насилием.
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