Скандал в Канаде: Илон Маск может лишиться гражданства

Общественность требует лишить Маска канадского гражданства, обвиняя его в подрыве национальных интересов страны.
Петиция набирает обороты
Инициатором кампании выступила писательница Квалия Рид из Британской Колумбии. Петиция, призывающая премьер-министра Джастина Трюдо аннулировать гражданство Маска, уже собрала более 167 000 подписей.
“Маск использует свое огромное состояние и влияние для вмешательства в канадские выборы и стремится стереть суверенитет Канады”, – говорится в тексте петиции.
Политическая поддержка
Депутат от Новой демократической партии Чарли Ангус, известный своей критикой миллиардера, оказал поддержку петиции. “Мы не можем позволить иностранным агентам влияния подрывать нашу демократию”, – заявил Ангус.
Обвинения в адрес Маска
Основные претензии к Маску включают:
- Предполагаемое использование платформы X для манипулирования общественным мнением
- Тесные связи с администрацией Дональда Трампа
- Планы по сокращению госрасходов в США через DOGE, воспринимаемые как часть американской экспансии
Что дальше?
Петиция будет представлена в Палате общин 20 июня 2025 года, что обещает жаркие дебаты в парламенте. Эксперты отмечают, что лишение гражданства – крайняя мера, и ее применение к такой влиятельной фигуре, как Маск, может иметь серьезные политические последствия.
Сам Илон Маск пока не прокомментировал ситуацию. Остается открытым вопрос, как этот скандал повлияет на и без того напряженные отношения между Канадой и США.
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