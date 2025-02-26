Скандал в Канаде: Илон Маск может лишиться гражданства

В Канаде разгорелся беспрецедентный политический скандал вокруг фигуры Илона Маска, миллиардера и главы американского Департамента государственной эффективности (DOGE).

Общественность требует лишить Маска канадского гражданства, обвиняя его в подрыве национальных интересов страны.

Петиция набирает обороты

Инициатором кампании выступила писательница Квалия Рид из Британской Колумбии. Петиция, призывающая премьер-министра Джастина Трюдо аннулировать гражданство Маска, уже собрала более 167 000 подписей.

“Маск использует свое огромное состояние и влияние для вмешательства в канадские выборы и стремится стереть суверенитет Канады”, – говорится в тексте петиции.

Политическая поддержка

Депутат от Новой демократической партии Чарли Ангус, известный своей критикой миллиардера, оказал поддержку петиции. “Мы не можем позволить иностранным агентам влияния подрывать нашу демократию”, – заявил Ангус.

Обвинения в адрес Маска

Основные претензии к Маску включают:

Предполагаемое использование платформы X для манипулирования общественным мнением Тесные связи с администрацией Дональда Трампа Планы по сокращению госрасходов в США через DOGE, воспринимаемые как часть американской экспансии

Что дальше?

Петиция будет представлена в Палате общин 20 июня 2025 года, что обещает жаркие дебаты в парламенте. Эксперты отмечают, что лишение гражданства – крайняя мера, и ее применение к такой влиятельной фигуре, как Маск, может иметь серьезные политические последствия.

Сам Илон Маск пока не прокомментировал ситуацию. Остается открытым вопрос, как этот скандал повлияет на и без того напряженные отношения между Канадой и США.

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