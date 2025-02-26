Образовательный кризис в Квебеке: Строительство школ заморожено из-за бюджетных сокращений

Образовательная система Квебека столкнулась с серьезным вызовом после того, как правительство провинции объявило о сокращении бюджета на 200 миллионов долларов в середине учебного года.

Это решение привело к приостановке строительства новых школ и отсрочке ремонтных работ по всей провинции.

Неожиданный удар по планам развития

Катлин Лего, президент Монреальской ассоциации директоров школ (AMDES), выразила обеспокоенность timing сокращений: “Урезание бюджета в середине учебного года значительно усложняет процесс определения приоритетов с минимальным влиянием на учащихся”.

Конкретные последствия

Школьные советы уже начали ощущать последствия бюджетных ограничений:

Школьный совет Лестера Б. Пирсона приостановил проекты двух новых начальных школ.

Школьный совет сэра Уилфрида Лорье отложил строительство двух начальных школ в Блейнвиле и районе Сен-Жером.

Опасения родителей

Кэтрин Коракакис, президент Ассоциации англоязычных родительских комитетов Квебека, подчеркнула: “Мы только что отметили пятилетие с начала пандемии. У нас были длительные перерывы в обучении, забастовки учителей, проблемы с транспортом. Теперь сокращение бюджета означает уменьшение услуг для детей, которые в них остро нуждаются”.

Неопределенность и отсутствие коммуникации

Родители выражают озабоченность тем, что школьные советы еще не сообщили, где именно будут произведены сокращения. Это создает атмосферу неопределенности и беспокойства в образовательном сообществе.

Реакция властей

Министерство образования Квебека пока воздерживается от комментариев, что еще больше усиливает обеспокоенность родителей и педагогов.

Ситуация продолжает развиваться, и образовательное сообщество Квебека с тревогой ожидает дальнейших шагов правительства и возможных последствий этих бюджетных сокращений для качества образования в провинции.